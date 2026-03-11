Alberto Rosa 11 MAR 2026 - 18:40h.

El joven de 22 años logró congregar a unas 500 personas tras lanzar un reto en sus redes sociales

Cuando nieva y cuaja, siempre hay alguien que propone buscar una zanahoria y unos palos para hacer un muñeco, tirarse al suelo y hacer la silueta de un ángel sobre el suelo blanco o, los más valientes, emprender una batalla de bolas de nieve.

En Múnich, una de las ciudades más grandes e importantes de Alemania, ha nevado después de años sin que los vecinos presenciaran una estampa invernal tan blanca. Y Dani Tonnar, un joven mitad almeriense y mita alemán, ha popularizado la mayor pelea de bolas de nieve en la ciudad. A través de redes sociales y con mucha gracia, Tonnar ha logró convertir una idea espontánea en un fenómeno viral que ha reunido a cientos de personas en plena calle.

El joven de 22 años, que ha construido una comunidad de miles de alemanes para los que crea contenido político, social y de entretenimiento, convocó a través de un vídeo la mayor pelea de bolas de nieve de Alemania.

En total se presentaron unas 500 personas y, como confesó a ‘La Voz de Almería’, todavía teme ser multado por las autoridades al haber convocado un acto tan grande sin permiso.

Al periódico ‘Ideal’ le aseguró que pensó solicitar el permiso, pero que sabía que no le iban a autorizar un acto así. Según le trasladaron, la convocatoria podía considerarse peligrosa por el riesgo de lesiones o por una posible intervención policial. "Me dijeron que me podía caer una multa muy grande si alguien se hacía daño o si había demasiada aglomeración de personas", explicó.

Pero ya era demasiado tarde para cancelar la convocatoria. El vídeo que subió animando a la gente a participar en la batalla de bolas fue acumulando más y más visualizaciones y reacciones. Dani decidió entonces grabar otro vídeo pidiendo precaución a la gente. "Dije que, si la gente venía, que tuviera cuidado, que no tiraran hielo, que miraran que no hubiera piedras en las bolas y que no apuntaran a la cabeza".

Tal y como se ve en el vídeo compartido en sus redes sociales, tras el evento, Daniel se dirigió a la policía para identificarse, pero no fue necesaria ninguna intervención. Ahora será el Ayuntamiento de Múnich quien decida si finalmente Tonnar debe ser multado.

El joven de 22 años emigró junto a su familia a Alemania en 2011 por culpa de la crisis económica. Según recoge ‘La Voz de Almería', desde pequeño, la vocación de Dani ha estado orientada a la interpretación. Participa como redactor en un podcast de temática LGTBI con el que romper prejuicios y concienciar a la población.