El curioso pueblo de La Rioja que pertenece a cuatro comunidades autónomas

Inés Gutiérrez 23 JUN 2026 - 16:34h.

El pueblo español que pertenece a cuatro comunidades autónomas: está en La Rioja y casi nadie conoce su historia

La mayor parte de la población de Valverde está empadronada en la zona riojana

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En el mapa de España existen rincones que generan interés por muchas razones. Desde la gastronomía a la arquitectura. Algunos visitan entornos naturales, pero seguramente que no sabréis que hay uno que se encuentra en La Rioja que reta a todo por su singularidad. Es un caso prácticamente único porque nos muestra un pueblo que pertenece a cuatro comunidades autónomas.

En el caso de Valverde, además de sus muchas cualidades, lo que le ha puesto en el mapa para muchos visitantes es, precisamente, su posición en el mapa, ya que pertenece a cuatro comunidades autónomas, algo más que curioso y que es una excusa tan buena como cualquier otra para añadirlo a nuestra lista de rincones por descubrir.

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El único pueblo de España vinculado a cuatro comunidades

Valverde es una pedanía de Cervera del Río Alhama, pero se extiende tanto por La Rioja, a la que pertenece oficialmente, como por Aragón, Castilla y León y Navarra. Se encuentra entre la frontera de La Rioja y Aragón, pero parte de su territorio se extiende también por las otras dos comunidades. La mayor parte de su población está empadronada en la zona riojana.

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Esta dualidad hace que algunas cosas sean un poco más complicadas, sobre todo a nivel administrativo. Por ejemplo, quienes están empadronados en la zona riojana, tendrán que acudir en caso de necesitarlo a hospitales de esta comunidad, como el de Logroño. Quienes están censados en Tarazona van al hospital de Zaragoza. La zona riojana es también la que más servicios reúne, en La Rioja están los servicios básicos, la iglesia o los colegios.

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Esto, que no deja de ser algo meramente anecdótico, se convirtió en una preocupación real en tiempos de pandemia cuando no estaba permitido cambiar de comunidad autónoma, porque la parte de Valverde que corresponde a Aragón, quedaba bastante aislada, para ir a comprar a Tarazona, que era su propia provincia, tenían que pasar por una carretera que es de Castilla y León, algo que no estaba permitido. Esto y otros detalles los contó el alcalde en una entrevista en Cope, donde también reveló cómo se habían organizado los vecinos para que a nadie le faltara nada, haciendo la compra a quienes no podían y llevándosela.

Este enclave convirtió en el pasado a Valverde en un punto de encuentro que ha dado lugar a curiosas historias, como la que circula en torno al ‘Mojón de los Tres Reyes’, un momento de la historia que se ha ido rodeando de leyenda y que recoge cómo en ese punto concreto se reunieron los reyes Alfonso II El Casto de Aragón, Alfonso VIII de Castilla y Sancho El Fuerte de Navarra, porque en ese punto cada uno podía permanecer en sus dominios.

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La parte de leyenda es la que ha ido adornado esos encuentros, que todavía se recuerdan gracias, entre otras cosas, a un restaurante y un hostal que llevan este nombre. También existe una señal de piedra triangular que marca las tres provincias que limitan en ese punto exacto.