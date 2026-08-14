11 personas intoxicadas, dos niños graves, por una nube de gas cloro en Viana, en Navarra
Tan solo dos, ambos niños de 5 y 9 años, presentan pronóstico reservado
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11 personas, seis de ellas trasladadas a centros hospitalarios de Navarra y La Rioja, han resultado intoxicadas por una nube de gas cloro en el Complejo Deportivo Municipal de la localidad navarra de Viana.
Según han informado desde SOS Navarra, varios de los afectados son menores de edad y tan solo dos, ambos niños de 5 y 9 años, presentan pronóstico reservado, que la Guardia Civil eleva a grave, mientras que el resto tiene carácter leve.
El aviso se ha recibido a las 17:41 horas, y se han movilizado Bomberos de Lodosa, una ambulancia medicalizada, 4 ambulancias convencionales, a los equipos médicos de Viana y de Los Arcos, Policía Foral y Guardia Civil, encargada de las diligencias.
"Fuerte nebullización de cloro"
Además, al lugar se han desplazado técnicos de Protección Civil, Bomberos de Logroño y una ambulancia medicalizada de SOS La Rioja, que ha trasladado a dos niños con pronóstico reservado al Hospital San Pedro de Logroño.
Al mismo centro riojano se ha derivado a un niño con pronóstico leve y un adulto ha sido trasladado con pronóstico leve, ambos en ambulancias navarras. Al Hospital de Calahorra también se ha trasladado en ambulancia del servicio navarro con pronóstico leve a otro adulto.
Por su parte, al Hospital García Orcoyen de Estella una ambulancia del servicio navarro ha trasladado a un adulto con pronóstico leve.
Las mismas fuentes señalan que el grupo de personas ha resultado intoxicado por una nube de gas cloro en el Complejo Deportivo Municipal de Viana y que, además de las seis personas trasladadas a diferentes centros hospitalarios, otras cinco han sido evaluadas, tratadas y dadas de alta in situ. Por su parte, desde la Guardia Civil señalan que la "fuerte nebulización de cloro" se ha concentrado en la zona del jacuzzi.