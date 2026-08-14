La octava edición de STARMUS, el festival internacional de ciencia, música y arte, llegará a Tenerife y La Palma

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La octava edición de STARMUS, el festival internacional de ciencia, música y arte, llegará a Tenerife y La Palma del 17 al 22 de octubre con una programación marcada por la intervención de premios Nobel, científicos, físicos, ecologistas, astronautas, y artistas internacionales como Brian May, Andrea Bocelli o Sara Brightman.

La programación, y primeros galardonados de la octava edición de STARMUS, fue presentada este jueves en un acto en el Parque Científico y Tecnológico de Cuevas Blancas que contó con la participación de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín; la presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila; el consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez; la consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Raquel Rebollo; la directora de la Fundación Starlight, Antonia Varela; el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Laguna, Antonio Aparicio y los fundadores de STARMUS el doctor Garik Israelian y el astrofísico y guitarrista de Queen, Sir Brian May.

Durante el acto, los intervinientes han destacado la relevancia internacional del festival, su contribución a la divulgación científica, y el impacto que su celebración tendrá para Tenerife, La Palma y Canarias como punto de encuentro internacional de la ciencia, la innovación y la unión de estas con la música.

Stephen Hawking en Tenerife

En palabras del cofundador de STARMUS, Garik Israelian, hace diez años, la presencia de Stephen Hawking en Tenerife sirvió para poner en marcha "un sueño que cada día es más grande y real": el STARMUS. "Con esta nueva edición no solo celebramos todo lo que ya se ha conseguido, sino también la extraordinaria comunidad que se ha formado en torno a la idea de que la ciencia pertenece a todos", ha añadido.

Por su parte, el también cofundador Sir Brian May, ha señalado que la Medalla Stephen Hawking nació de la convicción de que la ciencia debe inspirar mucho más allá de la comunidad científica, ya que "la ciencia debe llegar a todas las personas". Ha añadido que, "diez años más tarde de su creación", este mensaje es más importante, ya que "la verdad, la evidencia y el pensamiento crítico se ven cada vez más cuestionados, nos sentimos orgullosos de reconocer a aquellos que ayudan a acercar ciencia y el conocimiento a todo el mundo".

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La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha recordado que Canarias reúne unas condiciones únicas para la investigación y la observación del cielo. Sobre esa base, ha continuado, varias generaciones de científicos e investigadores han construido una realidad científica de primer nivel que hoy forma parte de la identidad de Canarias. "STARMUS permite que esa realidad se conozca en todo el mundo. Muestra el lugar donde hacemos ciencia, el trabajo que hay detrás, el conocimiento que aquí se genera y las personas que lo hacen posible cada día", ha aseverado la consejera.

Medalla a Jane Goodall

Por su parte, la presidenta del Cabildo Insular, Rosa Dávila, ha incidido que el hecho de que STARMUS regrese a Tenerife no es casualidad, sino "la confirmación de que la isla se ha consolidado como un lugar de referencia" internacional para la ciencia, la innovación y el conocimiento. "Tenerife vuelve a situarse en el mapa mundial acogiendo un evento único que conecta talento, investigación, cultura y pensamiento crítico", ha celebrado.

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El Concierto de Apertura y Ceremonia de Medallas, que tendrá lugar el próximo 17 de octubre, unirá ciencia, música y cultura en una celebración protagonizada por Andrea Bocelli, Sir Brian May y Sarah Brightman, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y la banda STARMUS All Stars. Durante el encuentro, se entregarán la Medalla Stephen Hawking y la Medalla Jane Goodall Earth.

STARMUS hará por primera vez entrega del galardón Jane Goodall Earth, que será otorgado a la antropóloga y economista costarricense, Christiana Figueras, con el objetivo de rendir homenaje a su liderazgo en la promoción de la concienciación ambiental, la acción climática y la gestión sostenible.

Medalla Stephen Hawking

Mientras, la Medalla Stephen Hawking para la Comunicación Científica 2026 recae sobre el científico británico Brian Cox, en reconocimiento a su contribución a la divulgación científica internacional y su capacidad para inspirar a otros a través de su labor como físico, presentador y comunicador.

El científico británico, Brian Cox, ha destacado que para él es "un honor recibir la Medalla Stephen Hawking 2026 de STARMUS", ya que es un galardón especialmente "emotivo" con el que recuerda la vez que estuvo junto a él hace ya diez años. "La astronomía es la ciencia más antigua y en un mundo fragmentado como el de hoy, es importante esforzarse por comprender que nuestro universo es más importante que nunca", ha relatado.

Entre los galardonados de ediciones anteriores se encuentran David Attenborough, Christopher Nolan, Elon Musk, Hans Zimmer, Jane Goodall, Jean-Michel Jarre, Brian Eno, Neil de Grasse Tyson y muchas otras figuras cuya labor ha inspirado al mundo. Entre los primeros ponentes confirmados para esta edición destaca el Premio Nobel Geoffrey Hinton, una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la inteligencia artificial. En las próximas semanas, STARMUS anunciará nuevos galardonados, científicos, astronautas y artistas internacionales que se incorporarán al cartel.

El 22 de octubre en La Palma

Como broche de oro a su octava edición, STARMUS llegará a La Palma, el 22 de octubre, para poner el cierre al festival con una programación especial que incluirá una mesa redonda, una conferencia y un concierto gratuito. Esta jornada final permitirá acercar la filosofía de STARMUS a la isla, reuniendo a destacadas figuras de la ciencia y la cultura en un encuentro abierto al público.

Además, como homenaje a la histórica visita de Stephen Hawking a Tenerife durante la tercera edición de Starmus, la organización ha publicado por primera vez en su canal de YouTube la conferencia íntegra que el prestigioso científico ofreció en la isla, centrada en la expansión del universo.