La Dirección General de Tráfico prevé casi seis millones de desplazamientos en las carreteras durante los próximos días

Arranca la tercera y última operación salida del verano: la DGT prevé 5,6 millones de desplazamientos con motivo del festivo del 15 de agosto

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Viernes, comienza la segunda quincena de agosto, en la que muchos españoles aprovechan para marcharse de vacaciones y muchos otros, esperan poder aprovechar la festividad de este sábado. Todos estos planes se reflejan en el tráfico de todas las carreteras españolas.

La Dirección General de Tráfico espera que se produzcan alrededor de casi seis millones de desplazamientos, pero desde mediados de semana el tráfico denso se ha vuelto algo habitual en todas las autovías. El miércoles fue el día que las carreteras no tuvieron descanso. Millones de personas salieron en coche en busca del mejor escenario para poder ver el eclipse.

Pero tanto desplazamiento puede provocar a veces los peores escenarios y solo el mes de julio se registró un total de 107 muertes. Además, este fin de semana pasado fue catastrófico para los accidentes de tráfico: 19 personas tuvieron que ser atendidas. Otro de los aspectos negativos relacionados con los desplazamientos son el elevado precio del combustible, que de cara al mayor desplazamiento de todo el año, vuelve a subir.

Los puntos de encuentro entre los que se van y los que llegan

El combustible está a punto de alcanzar su máximo anual y llenar el depósito será hasta 20 euros más caro. Son muchos españoles los que tienen este día marcado en el calendario para haber cogido sus maletas y haber cogido el coche para emprender el viaje. Cádiz, y distintos puntos de Andalucía han sido el destino favorito de muchos de los afortunados.

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Buscando descansar, buscando aprovechar los días con excursiones o con fiesta, e incluso la vuelta a casa. Las excusas para desplazarse a cualquier lado son infinitas, pero otros, han tenido que decir adiós a sus días de descanso y coger carretera para volver a su normalidad.

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Todas las reservas para esta segunda quincena de agosto se hicieron sobre el mes de abril. Por los precios, o por la cantidad de gente que se va de vacaciones, muchas personas se han vuelto previsoras con su organización, pero no solo las carreteras se han vuelto una auténtica locura, también las estaciones de trenes: 32.000 trenes de alta velocidad viajarán estos próximos días.

Los aeropuertos también son el punto de partida y de retorno para todos los que han decidido viajar en España o fuera del país en sus vacaciones. Para el día de hoy hay 22.000 vuelos programados. En lugares como este se puede ver caras de felicidad, de la gente que empieza ahora sus vacaciones y caras no tan felices, porque vuelven a su día a día.