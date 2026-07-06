El motivo por el que no conviene guardar el pijama bajo la almohada

¿Guardas el pijama bajo la almohada? La razón por la que los expertos desaconsejan esta práctica que hay que evitar

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MadridGuardar el pijama bajo la almohada es una costumbre muy extendida, pero no es la mejor opción desde el punto de vista de la higiene. Aunque pueda parecer una forma práctica de tenerlo recogido y a mano, este hábito no lo aconsejan los expertos por una serie de motivos. La acumulación de ácaros y otros microorganismos en una prenda que ha sido utilizada son el gran factor para tener mejor esta prenda en un lugar limpio y bien ventilado. ¡Descubrimos todo!

Cuando guardamos los pijamas debajo de la almohada, facilitamos la transferencia de aceites corporales, células muertas de la piel y sudor a la almohada. Esto no solo puede mancharla, sino que también crea un ambiente propicio para el desarrollo de ácaros y bacterias. Estos microorganismos pueden provocar reacciones alérgicas y hacer que condiciones como el asma y la rinitis empeoren, especialmente en aquellos individuos susceptibles a estas enfermedades.

Crecimiento de moho y hongos

Otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con la humedad retenida en los pijamas tras una noche de sueño, especialmente si no se han secado completamente después del uso. Esto puede contribuir al crecimiento de moho y hongos. Estos microorganismos no solo son perjudiciales para la salud respiratoria, sino que también pueden generar olores desagradables que dificultan disfrutar de un descanso adecuado y pueden llegar a ser difíciles de eliminar.

Degradación de los tejidos de la almohada

El contacto constante con materiales húmedos o sucios puede acelerar la degradación de los tejidos de nuestra almohada, afectando a su estructura y también a su capacidad para proporcionar un soporte adecuado a nuestra cabeza durante el sueño. Esto puede traducirse en dolores de cuello o espalda por culpa de una almohada que ya no ofrece el apoyo necesario para tener una postura correcta durante los horas de descanso de cada día.

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Alternativas para no guardar el pijama bajo la almohada

Para evitar todos estos problemas, sería bueno tener en consideración una serie de alternativas de almacenamiento que permitan que los pijamas se mantengan secos y limpios. Algunas sugerencias incluyen:

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Uso de ganchos o colgadores : Colocar ganchos detrás de la puerta de la habitación para colgar los pijamas y asegurarnos con ello de que se aireen adecuadamente.

: Colocar ganchos detrás de la puerta de la habitación para colgar los pijamas y asegurarnos con ello de que se aireen adecuadamente. Dedicar un cajón exclusivo para pijamas : Esto ayudará a mantenerlos organizados y separados de otras prendas que puedan contener suciedad o bacterias.

: Esto ayudará a mantenerlos organizados y separados de otras prendas que puedan contener suciedad o bacterias. Cestas de almacenamiento: Una cesta con buena ventilación puede ser también una opción práctica y estética para guardar los pijamas cerca de la cama sin comprometer la higiene.

Además, es crucial mantener una rutina de limpieza tanto para tus pijamas como para la ropa de cama que hayamos utilizado, incluidas las almohadas. Es conveniente lavar regularmente estos artículos, lo que no solo eliminará la suciedad y los alérgenos, sino que también prolongará la vida útil de los materiales y mejorará la calidad de nuestro sueño durante la noche. Se recomienda lavar las almohadas cada dos a cuatro meses y reemplazarlas cada uno o dos años, dependiendo de sus condiciones y materiales de fabricación.

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En definitiva, que aunque guardar los pijamas bajo la almohada puede ser una práctica de lo más habitual, es importante tener en cuenta los posibles riesgos para la salud y la higiene que esto implica. Optar por métodos de almacenamiento alternativos, que aseguren la limpieza y la ventilación adecuada de los pijamas no solo mejorará nuestra salud sino que también contribuirá a que disfrutemos de un entorno de descanso más higiénico y confortable.