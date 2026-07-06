Ha muerto este lunes a los 64 años de edad, como han confirmado desde el partido

"Su compromiso, su calidad humana y su defensa de Extremadura permanecerán siempre en nuestra memoria", señalan desde el PSOE de la comunidad autónoma

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La presidenta del PSOE de Mérida, exdiputada regional y exsenadora, María Ascensión Murillo, ha muerto este lunes a los 64 años de edad. Así lo han comunicado desde el PSOE de Mérida y de Extremadura, trasladando el pésame a su familia, amistades y compañeros, así como a todas las personas que compartieron con ella su vocación de servicio público y su compromiso con los valores socialistas.

"Su compromiso, su calidad humana y su defensa de Extremadura permanecerán siempre en nuestra memoria", han señalado desde el PSOE de la comunidad autónoma.

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Según destaca el PSOE de Mérida, María Ascensión Murillo ha sido "una de las referentes del socialismo emeritense y extremeño, con una dilatada trayectoria política e institucional marcada por la dedicación a la ciudadanía".

Fue concejala y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mérida durante los primeros años del mandato de Ángel Calle, y ejerció como diputada en la Asamblea de Extremadura por la provincia de Badajoz durante tres legislaturas, entre 1999 y 2007 y entre 2011 y 2015.

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En el ámbito de la política nacional fue senadora por la provincia de Badajoz y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Senado, y posteriormente desempeñó el cargo de secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura hasta julio de 2023.

Con su fallecimiento, el PSOE de Mérida lamenta que "pierde a una compañera profundamente comprometida con el servicio público, cuya dedicación, capacidad de trabajo y lealtad al proyecto socialista dejan una huella imborrable en la organización y en las instituciones a las que sirvió".

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Por su parte, también la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, del PP, ha querido expresar sus condolencias a través de las redes sociales, desde donde la ha recordado: "Hoy Extremadura pierde a una mujer que dejó huella como servidora pública. Ascensión Murillo dedicó su vida a esta tierra, desde el ámbito local al autonómico", ha dicho.

"Mi respeto hacia ella y mi más sincero pésame a su familia y compañeros del PSOE de Extremadura, a quienes acompaño en este momento de dolor", ha señalado.