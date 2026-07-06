A partir del jueves, la entrada de una vaguada desde el oeste, traerá "un importante cambio de masa de aire"

Aviso rojo por calor este martes en Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana: la AEMET advierte de "peligro extraordinario"

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La segunda ola de calor del verano, que comenzó este domingo de forma oficial, se alargará un día más de lo previsto y finalizará el jueves, cuando la entrada de una vaguada desde el oeste provocará un importante cambio de masa de aire, aunque durante esa jornada aún se mantendrán temperaturas muy altas en el noreste y sureste peninsular.

A partir del jueves, la entrada de una vaguada desde el oeste, traerá "un importante cambio de masa de aire lo que dará por finalizado el evento", si bien seguirán registrándose temperaturas muy altas en el noreste y sureste, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet).

Este lunes y martes, días álgidos

Hoy y el martes serán los días álgidos de este episodio de calor con valores entre los 40-42 grados en depresiones del nordeste y valle del Ebro, e incluso 42-44 grados en los litorales y prelitorales valencianos.

En puntos del Miño y en el interior del País Vasco se espera las próximas horas alcanzar de nuevo los 36-38 grados, y en buena parte de la península y Baleares las máximas se situarán entre los 36 y los 39 grados, aumentando a 39-42 grados en el cuadrante suroccidental.

Para el miércoles, aunque con incertidumbre debido a la evolución y posición de la dana, es probable que las temperaturas desciendan moderadamente en el norte y en los litorales valencianos, afectando en menor medida al valle del Ebro y al litoral atlántico de Andalucía.

Será el jueves cuando la entrada de una vaguada desde el oeste deje un importante cambio en el tiempo dando por finalizado el evento de calor.