Captaba a sus víctimas en Sevilla, pero se desplazó a la Ciudad Condal para eludir la acción policial

Sumisión química: ¿qué es y cuáles son los síntomas?

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BarcelonaUn hombre que utilizaba aplicaciones de citas para captar en Sevilla a sus víctimas, a las que dejaba inconscientes tras echarles en la bebida una mezcla de cocaína y benzodiacepinas, robándolas después en sus domicilios, ha sido detenido tras ser localizado en Barcelona.

La actuación policial ha tenido lugar en el marco de la denominada 'operación Morfeo', iniciada a raíz de una investigación que arrancó tras detectarse varias denuncias de víctimas que habían sido contactadas por el investigado a través de una app.

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El modus operandi del detenido: una app de citas, sumisión química y robos

Según pudieron comprobar los agentes con sus pesquisa, tras ganarse la confianza de las víctimas y acceder a sus domicilios, el ahora detenido aprovechaba cualquier descuido para introducir en sus bebidas, sin su consentimiento, una mezcla de cocaína y benzodiacepinas para dejarlas inconscientes.

Como consecuencia de la ingesta de estas sustancias, los perjudicados permanecían inconscientes durante largos periodos de tiempo y, al despertar, presentaban una profunda desorientación, mareos y malestar general.

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Además, en algunos casos, los síntomas persistieron durante varios días y fue necesario el traslado al hospital, según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado.

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Aprovechando el citado estado de indefensión de las víctimas, el investigado registraba minuciosamente las viviendas y sustraía objetos de valor como teléfonos móviles, joyas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros efectos de fácil comercialización.

Junto a ello, y como parte de su modus operandi, abandonaba los domicilios y se llevaba los teléfonos móviles de las víctimas de sus citas, por lo que dejaba a estas personas incomunicadas, "mostrando total indiferencia por las graves consecuencias que las sustancias administradas pudieran ocasionar en su salud e integridad física".

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El detenido se desplazó a Barcelona para esquivar a las autoridades

Ahondando en el caso, los agentes identificaron plenamente al presunto autor, reconstruyeron sus movimientos y lo localizaron en Barcelona, ciudad a la que se había desplazado para eludir la acción policial.

Ahora, la operación continúa abierta y los investigadores no descartan la existencia de nuevas víctimas, tanto en Sevilla como en otras ciudades españolas, por lo que prosiguen las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos y la localización de posibles perjudicados.