Viajes del Imserso: así se puede comprobar si quedan plazas libres

Inés Gutiérrez 24 JUL 2026 - 16:31h.

Cómo consultar las plazas libres disponibles en los viajes del Imserso: unas escapadas que favorecen el envejecimiento activo y saludable

Tienden a agotarse con bastante rapidez, por lo que no es raro tener que apuntarse a la lista de espera

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MadridPara muchas personas viajar es un placer, pero para otras es mucho más porque también es una manera de seguir manteniendo su autonomía e independencia conforme se van sumando años. Los que organizan desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) tienen muchos beneficios y un gran éxito a la hora de reservar las plazas. Por eso, para que no te quedes sin el tuyo, te enseñamos a ver de forma rápida los que aún tienen vacantes y tener así más opciones.

Realizar viajes como los que organizan desde el Imserso ayuda a socializar y también a mantenerse activo, algo que es mucho más importante de lo que parece a simple vista, porque favorece el envejecimiento activo y saludable y evita la soledad a muchas personas.

El único requisito para poder formar parte de estas escapadas es ser residente en España y pensionista, tanto de jubilación de la Seguridad Social como de viudedad (con cincuenta y cinco años o más), pensionista por otros conceptos o ser asegurado o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social español, con sesenta y cinco años cumplidos o más años de edad.

Cada año, el Imserso organiza una serie de viajes a los que es posible apuntarse, sobre todo si se es lo suficientemente rápido, porque tienden a agotarse con bastante rapidez. Desde finales de 2023 que salieron las plazas, es posible apuntarse a los viajes que tendrán lugar a lo largo del 2024, pero ¿cómo saber si todavía quedan plazas disponibles?

Cómo saber si aún hay plazas disponibles en los viajes del Imserso

Lo más habitual es que la mayoría de los destinos queden agotados poco tiempo después de que salgan las plazas, la demanda es mucha y a pesar de que este año se hayan ampliado las plazas, también parece haber aumentado el interés. No obstante, pasado un tiempo, las cosas se calman y quienes no tengan preferencia por un viaje en concreto ni unas fechas seleccionadas, pueden seguir disfrutando de las opciones disponibles.

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Como decimos, no son demasiadas, pero existen, y la manera de ver si quedan plazas disponibles es acudir a la web desde donde se hacen las reservas, Turismosocial.com. Allí, en la sección de reservas podemos rellenar los campos disponibles y ver las opciones que nos ofrecen.

Una vez seleccionado el lugar de origen, el número de plazas, la zona o la modalidad de viaje (que puede ser por la Costa Peninsular, Costa Insular o Turismo de Escapada), nos informarán de los viajes en los que todavía quedan plazas libres, o aquellos en los que es necesario apuntarse en la lista de espera. Si finalmente se reserva el viaje, es necesario estar acreditado en el Imserso.

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Así, si las fechas disponibles se ajustan a los planes del viajero y no tiene demasiadas condiciones a la hora de seleccionar un viaje, todavía es posible conseguir alguno de los paquetes disponibles, aunque es muy probable que haya que apuntarse a la lista de espera y cruzar los dedos para que finalmente se pueda participar en la experiencia.

En caso de que esta forma de viajar no sea la deseada, no hay duda de que lo mejor es esperar a que salgan las plazas para los destinos de 2024/2025 y ser de los primeros en reservar, para así poder elegir.