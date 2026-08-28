Raquel Noya A Coruña, 28 AGO 2026 - 11:31h.

El guitarrista Cash Stevens se encontró con cientos de comentarios de españoles llamándole “Feijoo” tras compartir un directo en el que aparecía actuando

El artista buscó quién era Alberto Núñez Feijóo y, después de comprobar el parecido, publicó un vídeo preguntándole si eran “gemelos separados al nacer”

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El guitarrista estadounidense Cash Stevens se ha hecho famoso en España en cuestión de unas pocas horas gracias a su parecido físico con Alberto Núñez Feijóo y la magia de las redes sociales. Tras realizar un directo en el que aparecía tocando y cantando, su publicación comenzó a viralizarse y a llenarse de comentarios de usuarios españoles que aseguraban haber encontrado un enorme parecido físico entre ambas personas.

La avalancha de mensajes fue tal que Stevens terminó informándose de quién era el líder del Partido Popular y comprobando por sí mismo la similitud que había desatado la reacción de las redes. Lejos de ignorar el fenómeno, el músico reaccionó con humor y publicó un vídeo dirigido al político gallego en el que le preguntaba si eran “gemelos separados al nacer”, dando así una nueva dimensión a un fenómeno que ya se había hecho viral en redes sociales.

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Invasión de comentarios irónicos en español

Stevens estaba haciendo algo habitual en sus redes: tocar la guitarra y cantar ante sus seguidores; sin embargo, aquella publicación terminó llegando a numerosos usuarios españoles, que rápidamente repararon en sus rasgos y comenzaron a compararlo con Feijóo, haciendo que el vídeo se hiciese viral en horas.

Los comentarios fueron acumulándose y algunos usuarios llevaron la broma directamente al terreno político. “Feijoo te amo, ¿para cuándo concierto en España?”, escribía uno de ellos. Otro se preguntaba qué estaría pensando el músico al descubrir que buena parte de quienes comentaban procedían de España: “¿Qué estaría pensando este hombre cuando se dio cuenta de que un montón de españoles le llamaban Feijoo?”.

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El parecido también sirvió para recuperar uno de los temas que habitualmente acompañan a las conversaciones en redes sobre el dirigente popular: su dominio del inglés. “Para que luego digan que Feijoo no sabe idiomas”, “se puso las pilas con el inglés”o “¡Tocas y cantas muy bien, señor Feijoo!” fueron algunos de los mensajes que recibió el artista.

Otros directamente imaginaron una nueva faceta musical del político. “Hazte una colaboración con Rajoy”, proponía un usuario, mientras otro bromeaba con que el músico ya tenía un nuevo destino musical: “Ya está en el Spotify de Pedro”.

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La confusión fue tal que algunos usuarios llegaron incluso a pensar que la imagen podía ser generada artificialmente. “Pensé que era IA”, apuntaba uno de los comentarios. Y Stevens, mientras tanto, asistía atónito a todo aquello probablemente sin entender nada de lo que estaba sucediendo en su cuenta de Tik Tok. “Lo de que toda la gente aquí sea de España me tiene dando volteretas”, escribió uno de los internautas, poniendo palabras al desconcierto que parecía haberse apoderado de la publicación.

Segunda oleada de comentarios: "Es una locura"

Cuando Stevens descubrió finalmente quién era Feijóo y decidió publicar su vídeo, la anécdota dio una nueva vuelta de tuerca. Los españoles que ya habían encontrado el parecido se encontraron ahora con que el propio músico estaba participando en la broma.

La frase “¿Somos gemelos separados al nacer?” desató otra oleada de comentarios. Uno de los usuarios adaptó el título de la conocida película protagonizada por Lindsay Lohan para trasladar el supuesto reencuentro a España: “Tú a Londres y yo a Ferrol”.

Otros directamente aseguraban haber entrado en una realidad paralela: “Ya no sé quién es realmente Feijoo” o “Esto es Matrix, increíble”. También hubo quien no daba crédito al nuevo vídeo: “Y ahora subes esto, ¡es una locura!”.

El fenómeno ha hecho que el nombre de Cash Stevens circule ahora entre miles de usuarios españoles que hasta hace unos días probablemente no habían oído hablar de él. Su contenido, sin embargo, lleva tiempo centrado en la música y cuenta con una comunidad de seguidores tanto en TikTok como en Instagram.

El guitarrista publica interpretaciones de canciones conocidas, además de temas propios, y muestra habitualmente su faceta como cantante y músico. Ahora, a sus vídeos musicales se ha sumado una inesperada etiqueta que él mismo parece dispuesto a aceptar con humor: ser el supuesto gemelo estadounidense de Alberto Núñez Feijóo.

Stevens, además, ha adelantado en los comentarios que viajará a España en abril de 2027. La cuestión que queda en el aire es si, para entonces, las redes conseguirán que se produzca el esperado encuentro entre los dos “hermanos”.