Los 10 nombres de bebé que serán tendencia: Sofía y Mateo encabezan los rankings

Marta Egea 12 JUL 2026 - 18:00h.

Los padres buscan cada vez más nombres cortos, memorables y con personalidad, capaces de sonar actuales y pudiendo encajar a la perfección en todas las etapas de la vida

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Escoger el nombre de un bebé es una decisión le marcará para toda la vida. No es solo una cuestión de gusto: cada elección puede estar guiada por tradiciones familiares, referencias culturales, sonoridad, modas sociales y hasta cierta intuición de cómo sonará ese nombre dentro de veinte o treinta años. Por eso, los rankings de nombres de recién nacidos funcionan casi como un termómetro de cada época.

En España, los últimos datos oficiales confirman un cambio interesante. Los nombres clásicos no han desaparecido, pero sí que conviven con opciones más breves, melódicas, evocadoras o incluso internacionales. Mateo y Sofía están a la cabeza de los registros de recién nacidos, desplazando a dos nombres que parecían intocables: Hugo y Lucía.

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Hablar de los nombres que serán tendencia no es adivinar el futuro con exactitud. Los registros oficiales suelen llegar con retraso y las modas pueden cambiar dependiendo del panorama cultural, puede haber una serie que triunfe, una celebridad que acapare los fotos o un nombre que se repita mucho en redes sociales. Pero, sí que se pueden detectar señales que permiten anticipar qué nombres van a seguir creciendo: los que suben posiciones, los que entran por primera vez en los primeros puestos, los que encajan con la búsqueda de nombres cortos, claros y con personalidad.

Sofía

Sofía es uno de esos nombres que parece que no van a pasar de moda, pero en los últimos años ha vivido un nuevo impulso. Es elegante, reconocible, internacional y tiene una sonoridad suave pero no suena débil. Además, tiene una raíz clásica que gusta a las familias que quieren nombres con historia, pero que no suene anticuado.

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Su significado juega a su favor, ya que está asociado a la sabiduría. Estamos en un momento en el que muchos padres quieren nombres bonitos, pero que también estén cargados de intención, por lo que Sofía encaja a la perfección. Es fácil de pronunciar en distintos idiomas y encaja tanto en la infancia como en la edad adulta, algo que cada vez pesa más en la elección de un nombre.

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Mateo

Mateo se ha convertido en uno de los grandes nombres masculinos del momento. Tiene tradición bíblica, suena amable y tiene una presencia muy actual. No es un nombre raro ni demasiado moderno, pero sí ha sabido renovarse hasta colocarse en lo más alto de las preferencias de los padres.

Es un nombre que suena familiar, pero no gastado. Es clásico, pero no antiguo. Dulce, pero tiene carácter. Además, es un nombre que encaja a la perfección con cualquier apellido, ya sea largo o corto y se adapta con facilidad a contextos internacionales. Todo indica que seguirá siendo uno de los nombres tendencia en los próximos años.

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Vega

Vega es una de las grandes revelaciones. Su ascenso refleja una tendencia clara: el gusto por nombres relacionados con la naturaleza, el cielo, los paisajes o las imágenes poéticas. Es breve, sonoro y tiene una fuerza visual inmediata.

A diferencia de otros nombres más internacionales, Vega tiene cierto aire diferenciador. No es extravagante, pero tampoco pasa desapercibido. Esa es posiblemente una de las razones de su éxito: permite a los padres escoger un nombre especial sin alejarse demasiado de lo reconocible.

Leo

Leo es uno de los mejores ejemplos de la moda de los nombres cortos pero potentes. Con apenas tres letras, transmite energía, vitalidad y una imagen muy clara. Puede asociarse al león, a la fuerza, a la valentía o a nombres más largos como Leonardo, aunque cada vez más familias lo eligen directamente como nombre propio.

Es fácil de escribir, fácil de recordar y difícil de confundir. Su éxito también está relacionado con su carácter internacional. Leo funciona de maravilla en varios idiomas, algo que puede ser una ventaja.

Mía

Mía ha entrado con fuerza en los rankings recientes, posiblemente debido a que es corto, fácil, femenino, internacional y tiene una sonoridad dulce. Además, su escritura resulta fácil y su pronunciación apenas cambia en diferentes idiomas.

Es un nombre que suena afectivo, pero no infantil. Puede acompañar bien a una niña, pero también a una mujer. Esa capacidad de adaptación es uno de los factores que más valoran muchos padres a la hora de escoger un nombre.

Enzo

Enzo lleva tiempo ganando presencia en España y todo indica que seguirá haciéndolo. Tiene un aire internacional muy marcado, ya que el nombre es italiano, pero no resulta difícil de pronunciar en castellano. Es breve, contundente y moderno.

Su sonido lo diferencia de los nombres masculinos más clásicos sin llevarlo al terreno de lo extraño. Enzo tiene personalidad, pero no parece raro. Ésta es una característica que muchos padres buscan.

Olivia

Olivia es otro de los nombres que parece haber llegado para quedarse. Tiene una sonoridad elegante, una raíz vinculada al olivo y es un nombre común en la cultura europea y anglosajona. En España ha ido ganando terreno poco a poco.

No es tan breve como pueden ser Mía o Vega, pero comparte con ellos que es un nombre actual, bonito y fácil de reconocer. Suena clásico y moderno al mismo tiempo.

Martín

Martín es la prueba de que no todos los nombres de moda tienen que sonar nuevos. De hecho, su éxito se basa precisamente en lo contrario: tiene tradición, historia y una sonoridad muy asentada, pero en los últimos años ha recuperado una imagen fresca. Es un nombre sobrio, masculino y cercano.

Su auge refleja una tendencia más amplia: el regreso de nombres clásicos en versiones sencillas y sin artificios. Martín no tiene que ser original para funcionar, ya que tiene fuerza por sí mismo.

Laia

Laia es un nombre breve, dulce y con mucha personalidad. Tiene una presencia especialmente reconocible en determinadas zonas de España, su sonoridad ha ido ganando atractivo más allá de su origen territorial. Es fácil de pronunciar, tiene un aire luminoso y conecta con esa tendencia de nombres femeninos cortos que resultan actuales sin ser demasiado llamativos.

En cuanto a su significado, suele relacionarse con la elocuencia o con “la que habla bien”, lo que añade un componente simbólico muy atractivo.

Gael

Gael es uno de los nombres que han pasado de sonar poco habituales a formar parte de muchas listas de favoritos. Tiene un origen bretón y suele asociarse con ideas como generosidad o protección. Su brevedad y su sonoridad lo convierten en una opción muy atractiva para padres que buscan un nombre masculino, pero fácil. Además, Gael suena moderno pero no es un nombre largo ni complejo, y consigue transmitir carácter.