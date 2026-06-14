Asun Chamoso 14 JUN 2026 - 06:30h.

El yacimiento del Camp dels Ninots está en Caldes de Malavella (Girona)

Los tapir eran grandes herbívoros de cuerpo robusto que habitaron en Europa

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GironaEn un yacimiento situado en el interior de un antiguo lago volcánico situado en Caldes de Malavella (Girona), han descubierto el esqueleto completo de una cría de tapir de aproximadamente un año de edad que vivió hace cerca de cuatro millones de años. Es el esqueleto juvenil más completo conocido en Europa. "El Camp dels Ninots funciona como una auténtica cápsula del tiempo. Las condiciones geológicas y químicas han permitido conservar esqueletos enteros con un nivel de detalle muy poco habitual en paleontología", explica Oriol Oms, de la Universitat Autònoma de Barcelona y responsable de la línea de investigación geológica. La preservación casi completa y la ausencia de evidencias de alteración por grandes carroñeros sugieren que algunos animales podrían haber muerto de forma repentina en el entorno del lago, posiblemente por emisiones gaseosas de la actividad volcánica.

Los 'Tapirus arvernensis', una de las últimas especies de tapir que habitaron Europa, eran grandes herbívoros de cuerpo robusto y con una anatomía parecida a la de los que hoy habitan las selvas de América y del sudeste asiático. El hallazgo, durante la campaña de excavación programada dirigida por el IPHES-CERCA, representa una oportunidad científica para profundizar en el conocimiento del crecimiento y desarrollo de los tapires europeos del Plioceno.

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Con este nuevo ejemplar, el Camp dels Ninots eleva a siete el número de individuos de tapir recuperados hasta ahora, correspondientes a diferentes edades y sexos. Esta colección amplía una de las más importantes conocidas en todo el mundo, ya que pocos yacimientos han proporcionado un número tan elevado de esqueletos completos atribuidos a una misma especie y, menos a diferentes etapas de desarrollo.

La presencia de ejemplares adultos, juveniles y ahora también de uno muy joven permite empezar a reconstruir al detalle su ciclo vital completo. "La recuperación de un individuo tan joven es muy poco habitual en el registro fósil. Este ejemplar nos permite profundizar en aspectos prácticamente desconocidos hasta ahora, como el desarrollo esquelético, el ritmo de crecimiento o la biología de las primeras etapas de vida de los tapires europeos del Plioceno. Además, nos ofrece una oportunidad excepcional para reconstruir cómo crecía esta especie a lo largo de su vida", destaca Bruno Gómez de Soler, investigador del IPHES-CERCA y codirector de las excavaciones.

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Una colección única

"No estamos recuperando individuos aislados, sino las diferentes etapas de vida de una misma especie extinguida. Esto nos permite empezar a reconstruir aspectos de su biología, su desarrollo y su variabilidad con una precisión muy difícil de alcanzar en el registro fósil. Cada nuevo ejemplar recuperado refuerza todavía más el valor excepcional de esta colección única", subraya Gerard Campeny, investigador del IPHES-CERCA y codirector de las excavaciones.

La campaña moviliza a una quincena de profesionales de disciplinas como la geología, la paleontología, la biología, la arqueología y la conservación y restauración, así como a estudiantes del Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana de la Universitat Rovira i Virgili.

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Los trabajos han consistido en poner al descubierto el esqueleto, llevar a cabo tareas de conservación y restauración y documentarlo mediante técnicas de digitalización tridimensional y registro espacial de alta precisión. De forma paralela, se han recogido muestras sedimentológicas que permitirán reconstruir las condiciones ambientales y los procesos que favorecieron la fosilización del animal. Cuando finalice esta fase, empezará una delicada operación de extracción que se alargará aproximadamente tres días para trasladar el fósil a los laboratorios del IPHES-CERCA.

Con este nuevo descubrimiento, el Camp dels Ninots consolida su posición como uno de los principales referentes europeos para el estudio de los ecosistemas continentales del Plioceno. La recuperación de esta cría de tapir amplía una colección única a escala internacional y abre una nueva ventana al conocimiento de las primeras etapas de vida de una especie desaparecida hace millones de años.