Claudia Barraso 21 SEP 2026 - 19:58h.

Lian Yunzhi consigue batir dos récord de completar el cubo de Rubik en tres días a través de un método casi imposible

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El cubo de Rubik es un desafío para muchas mentes, pero hay algunos pocos que son capaces de resolverlo en tiempo récord. Es el caso de la pequeña Lian Yunzhi, que con solo seis años ha conseguido hacer historia.

Lian es originaria de la provincia de Sichuan, en China, y con solo seis años ha roto dos veces en solo tres días el récord mundial de hacer el cubo de Rubik 3x3x3 en menor tiempo. Así lo muestra la Asociación Mundial del Cubo de Rubik en su página web, donde muestran una foto de la pequeña, junto con su nombre y todas las marcas que ha conseguido en diferentes campeonatos.

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Pero la marca más espectacular es la que consiguió hace solo unos días. En apenas cuatro segundos y medio completó uno de estos cubos. Cuando la pequeña coje el cubo, los jueces pulsan el cronómetro y solo tuvieron que esperar cuatro segundos para volver a pararlo. Y para sorpresa de ellos, pero también de ella, batió el récord. Al enterarse de su puntuación, Lian comenzó a saltar de la emoción y a chillar.

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Así ha conseguido batir dos récords

Para pausar el cronómetro, la persona que está realizando el reto tiene que dejar el cubo y separar las manos completamente. Lian, en esta posición y todavía concentrada en lo que acababa de hacer en tiempo récord, esperaba a que los jueces le diesen la noticia que esperaba.

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Viendo el vídeo, es imperceptible ver todos los movimientos que realiza la pequeña de solo seis años hasta completar todas las caras del cubo. Por lo visto, para conseguir batir el récord hasta en dos ocasiones, Lian tuvo que memorizar miles de algoritmos, es decir, diferentes posibilidades de llegar hasta su objetivo final. Al final del vídeo compartido por muchos medios, aparece la pequeña con el trofeo celebrando con su familia el increíble récord conseguido en apenas unos segundos.