Víctor Francos, presidente del CSD, manda un mensaje a Luis Rubiales: "Tenías que haberte ido el viernes"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha comparecido en rueda de prensa en la subdelegación del Gobierno en Tarragona para explicar los pasos que llevará a cabo el organismo en relación con la denuncia presentada ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) contra Luis Rubiales -por el beso en la boca sin consentimiento a Jenni Hermoso-. Francos, al ser preguntado sobre lo que le diría al presidente de la RFEF de tenerlo delante, ha dicho: "Tenías que haberte ido el viernes".

El CSD formuló el pasado sábado "una petición razonada" al TAD por una posible vulneración de la Ley del Deporte y del Real Decreto sobre Disciplina Deportiva por parte del presidente de la Real Federación Española (RFEF), al cometer infracciones que considera "muy graves" y que posibilitan una suspensión cautelar del dirigente. Para el organismo, Luis Rubiales puede haber vulnerado los artículos 76.1.a de la Ley del Deporte y 14.h del Real Decreto 1591/1992, sobre Disciplina Deportiva. Estos hacen referencia a los abusos de autoridad y a los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos.

Víctor Francos: "Lo que espera la sociedad española es que la RFEF no vuelva a dar el espectáculo del viernes"

Francos ha asegurado en rueda de prensa que España vive un "momento de intensidad informativa" con los asuntos que les ocupan. El presidente del CSD ha afirmado que la denuncia presentada ante el TAD "tiene todas las características jurídicas para que sea atendida como una falta muy grave". No obstante, la reunión del TAD se ha alargado este lunes y todavía no se han pronunciado.

Eso sí, una vez llegue la resolución al CSD, en caso de que acepten la denuncia, la suspensión de Luis Rubiales será 'sine die', es decir, inmediata, hasta que el TAD resuelva jurídicamente -desde el punto de vista judicial- el proceso: "Lo que espera la sociedad española de la reunión de hoy es que la RFEF no vuelva a dar el espectáculo del viernes".

Francos afirma que no le gustaron los aplausos a Luis Rubiales y duda de una denuncia de la RFEF ante UEFA

Además de la reunión del TAD, Francos ha señalado que también esperaban novedades de la reunión de la RFEF con los presidentes territoriales para tratar el cese por parte de la FIFA a Luis Rubiales. El presidente del CSD ha dejado claro que no le gustaron los aplausos que recibió el dirigente tras sus explicaciones sobre el beso a Jenni Hermoso -entre ellos Luis de la Fuente y Jorge Vida-. "No me gustó lo que se dijo ni los aplausos".

Las consecuencias las tiene que decidir la Federación", ha apuntado Francos, que también ha subrayado que no le consta una denuncia de la RFEF ante la UEFA contra el Gobierno de España por intervencionismo (la cual podría dejar, de ser fructífera, algo más que improbable, a los equipos españoles sin competición europe): "No tenemos conocimiento ni de la denuncia de la RFEF hacia la UEFA ni de haberla recibido. Cuando hay una denuncia, las partes lo saben y no es el caso. Estamos muy tranquilos, actuando sobre la legalidad vigente y dentro de los parámetros".

Tensión por el Mundial de 2030: "Yo estoy preocupado", dice Francos, que mantiene contacto con Gianni Infantino

Francos también ha hablado sobre la huelga de hambre anunciada por la madre de Luis Rubiales. El presidente del CSD ha dicho que "respeta" su decisión: "Respeto lo que hace una madre por un hijo. No puede ser de otra manera, no me imagino una madre que no defienda a un hijo en cualquier circunstancia". El dirigente, por otra parte, ha lamentado la imagen negativa que pueda estar transmitiendo el deporte español de cara al Mundial de 2030 -que organizaría nuestro país y Portugal-.

"Yo estoy preocupado. Hace dos semanas estábamos mejor situados para el Mundial del 2030. Pero somos un Gobierno tozudo. Creo que estamos en disposición de poder explicarle a la FIFA, a la UEFA y al conjunto de federaciones internacionales que el deporte español no es lo que hemos visto estos días. Ni el fútbol español es lo que hemos visto estos días. El fútbol español son las 23 jugadoras y todas las que han luchado para llegar a ganar un Mundial", ha comentado el presidente del CSD, que afirma haber comenzado este mismo lunes un "contacto permanente" con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para esclarecer esta situación que "tampoco es cómoda para ellos".

La falta de paridad: "El 1 de enero se pretende alcanzar el objetivo del 40% de mujeres en los consejos"

El dirigente también ha querido hablar sobre las críticas de la vicepresidenta Yolanda Díaz al organismo, que dijo que se pronunció tarde. Francos ha asegurado que respeta totalmente la posición de Díaz, que actúa desde la buena fe, pero que de haber atendido la primera denuncia presentada por Sumar, en ese momento, no se podía suspender a Luis Rubiales todavía.