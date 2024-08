Nueva polémica en los Juegos Olímpicos de París 2024: el nadador británico Adam Peaty denuncia gusanos en su comida

El nadador británico Adam Peaty aseguró este martes que los d eportistas en los Juegos de Paris 2024 encontraron gusanos en su comida, por un cáterin "no lo suficientemente bueno" en la Villa Olímpica, mientras que elogió la comida "increíble" en Tokio.

"El cáterin no es lo suficientemente bueno para el nivel que se espera de los deportistas. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos ", denunció el británico en declaraciones al diario i publicadas por dpa.

El seis veces medallista olímpico se quejó tanto de la cantidad como de la calidad de la comida ofrecida en los Juegos de París, algo que puede repercutir en el rendimiento de los atletas. "En Tokio la comida era increíble. En Río fue increíble. ¿Pero esta vez? No había suficientes opciones de proteínas , largas colas, esperas de 30 minutos para comer porque no hay sistema de colas", criticó.

"Me gusta el pescado y la gente encuentra gusanos en él. No es suficiente. El estándar, estamos viendo lo mejor de lo mejor en el mundo, y no los estamos alimentando con lo mejor", agregó el deportista.