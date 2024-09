David Meca se vuelve a 'fugar' de Alcatraz 25 años después: "Ha sido terrible, por las aguas frías, las corrientes y los tiburones"

"Ha sido terrible, porque las aguas estaban muy frías, las corrientes muy fuertes y tiburones pues menos mal que no hemos encontrado. Pero me siento orgulloso, porque 25 años más tarde hemos vuelto a 'fugarnos' de la Cárcel de Alcatraz. Y para mis amigos, que no confiaban en mí y que decían que ya estábamos mayores, pues aquí estamos", ha señalado el nadador de Sabadell tras completar el reto.