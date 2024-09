El triatleta español Javier Gómez Noya anuncia su retirada: "No es un adiós para mí, solo estoy buscando las siguientes aventuras"

“El triatlón ha sido mi vida desde que tengo memoria. He competido profesionalmente más de 20 años. Me ha dado un propósito, he conocido grandes personas en el camino que compartían la misma pasión por este deporte, desafiándome de diferentes formas. Sí, ha sido mi vida”, subraya en un vídeo con el que acompaña el anuncio y que ha sido difundido a través de sus redes sociales.