Luis Rubiales niega que haya existido corrupción en sus cinco años de mandato en la RFEF: es "absolutamente falso"

Por otro lado, recordaron que Miguel Ángel Galán fue denunciado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por presunta estafa. Sus cursos no se becaban en el sindicato al no tener el respaldo de la UEFA y no permitir trabajar a los entrenadores que lo llevaban a cabo fuera de España. AFE denunció una presunta falsificación de la documentación.