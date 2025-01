Oleguer Presas , exjugador de l FC Barcelona y defensa de 2001 a 2008, pidió no ser convocado por España en 2005. En 2006, Luis Aragonés respetó su deseo. El futbolista ha denunciado en el podcast 'La Sotana' que sufrió presiones para acudir a las convocatorias.

"Es una aberración que te impongan una sanción por no ir con la selección. Fui a esa concentración porque me hicieron pasar por el aro. Tenían claro que yo no quería estar allí", ha explicado el jugador de 44 años en el podcast.