Pero se topó con Paula Badosa. Gauff había ganado todos los partidos con soltura, en dos sets, excepto el de octavos, contra la suiza Belinda Bencic . En esta ocasión no pudo con la española con la que había jugado en seis ocasiones antes y con la que tenía repartidos los triunfos. Pero los duelos más recientes, los dos últimos, los del 2024, fueron para la norteamericana.

El primer juego del segundo set reflejó lo que fue el partido. Duró casi un cuarto de hora. Gauff al servicio, presa de la ansiedad, de la necesidad de la remontada y sin alternativas en su juego para hacer dudar a su rival. Cometió once errores no forzados en ese juego y dos dobles faltas. Rompió Badosa que remó hacia el triunfo. Se puso 5-2. La norteamericana tiró de orgullo y se acercó hasta el 5-4. No tembló esta vez la jugadora española que cerró con solvencia su meritorio triunfo.