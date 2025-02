El Real Madrid envía una dura carta a la RFEF: "Es la culminación de un sistema arbitral desacreditado"

El Real Madrid CF ha publicado en la tarde de este lunes una dura carta dirigida a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por su malestar con dos de las decisiones que tomó el árbitro del encuentro que enfrentó al equipo merengue y al Espanyol el pasado sábado al no expulsar al defensa blanquiazul Carlos Romero (que acabaría marcando el gol del triunfo local) tras una entrada sobre Kylian Mbappé, la cual se saldó con tarjeta amarilla, y no dar por válido un gol de Vinícius Júnior por una supuesta falta.

Para el Real Madrid, explican, " este escándalo arbitral no es un caso aislado ": "El sistema arbitral español está completamente viciado y estructuralmente diseñado para protegerse a sí mismo, con el respaldo de los Comités Disciplinarios dependientes de la propia RFEF, que se niegan sistemáticamente a sancionar a los árbitros, modificar sanciones arbitrarias y, en definitiva, mantener un sistema que ya ha sido calificado de fraudulento por la propia justicia ordinaria. Los graves problemas estructurales del arbitraje español han quedado en evidencia en los últimos años, con revelaciones que han puesto de manifiesto prácticas incompatibles con la transparencia y la imparcialidad que debe regir la competición. Sin embargo, a pesar de la magnitud del escándalo y de la erosión de la credibilidad del sistema, no se ha producido una reforma real ni una depuración efectiva de responsabilidades".

El Real Madrid, subrayan en la carta, "no puede aceptar que la competición siga regida por un sistema arbitral desacreditado, cuyos principales responsables, lejos de ser apartados, continúan ejerciendo funciones determinantes en la toma de decisiones. No basta con cambios superficiales ni con el relevo de algunos directivos; la única vía para restaurar la credibilidad del arbitraje español exige una reforma integral que incluya, como elemento esencial, la sustitución de aquellos árbitros cuya vinculación con etapas bajo sospecha compromete la legitimidad del sistema y perpetúa su falta de transparencia. No basta con ajustes superficiales ni con la aplicación de protocolos que no alteran el fondo del problema, ni con convocatorias a reuniones vacías de contenido real, que en realidad tienen la única intención de perpetuar un sistema que en términos judiciales ha sido calificado “como sistémicamente corrupto”. El sistema arbitral debe ser renovado en su totalidad, desde su estructura hasta quienes lo integran, estableciendo mecanismos de control efectivos que impidan que vuelva a reproducirse el escenario que ha llevado al fútbol español a esta situación de descrédito absoluto. Dada la gravedad de lo expuesto y la reiteración de irregularidades que afectan a la integridad de la competición, se remite copia de la presente al Consejo Superior de Deportes (CSD), a fin de que tenga conocimiento de la situación y, en su caso, adopte las medidas que estime oportunas".