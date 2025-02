El centrocampista del conjunto canario ha recaído en el linfoma de Hodgkin que le detectaron en 2022

"Voy a tener que parar otros seis meses y pasar por otro tratamiento de quimioterapia", ha anunciado en una rueda de prensa

Kirian Rodríguez, futbolista del UD Las Palmas, ha comunicado que ha recaído en el linfoma de Hodgkin que le detectaron en 2022 y que volverá a librar otra lucha contra el cáncer que le obligará a tener que “parar otros seis meses” y "pasar por otro tratamiento de quimioterapia".

Fue el pasado agosto de 2022 cuando el jugador tinerfeño informó de su enfermedad y de que tenía que dejar el fútbol para someterse al tratamiento. Tiempo más tarde, en abril de 2023, reapareció, y desde entonces había vuelto a jugar sin aparente problema hasta el pasado fin de semana.

"La hematóloga me citó ayer miércoles y me comunicó que he recaído del cáncer, que vuelvo a tener la enfermedad y que voy a tener que volver a hacer pruebas y a parar otros seis meses. Voy a tener que pasar por otro tratamiento de quimioterapia y volver a luchar contra la enfermedad", expresó Kirian Rodríguez en rueda de prensa.

A ese respecto, el centrocampista del conjunto canario detalló que "desde hace un mes" se somete a "pruebas rutinarias" y que "cada seis meses" tiene que realizárselas

Como parte de esos chequeos, una analítica "a principios de enero" despertó "un poco de preocupación" en los médicos porque "los valores no estaban siendo los adecuados". Ahora, el propio futbolista ha confirmado la recaída.

Kirian Rodríguez, convencido de su lucha contra el cáncer para volver al 100%

Durante su rueda de prensa comunicando el duro revés, ante el cual no obstante se muestra fuerte para volver a superarlo, el jugador ha dado las gracias "a todas las personas y a todos los directivos" del club que le acompañaban porque han sido "siempre unas personas muy importantes" y porque le "apoyado y arropado en todo momento". También a su cuerpo técnico y a sus compañeros por haber "respetado" su decisión de no estar junto a él porque, –ha dicho–, "tienen que estar focalizados en lo importante", en relación al partido del sábado ante el Villarreal CF.

Además, durante el acto, el tinerfeño se disculpó con la prensa por "no permitirles hacerles preguntas" y les mostró su queja por el proceder en este caso: "Con la cantidad de temas candentes que hay y del momento, con lo que les gusta a ustedes el morbo, creo que no era momento para dejarles preguntar, porque si por segunda vez no hemos conseguido respetar la privacidad de una persona y el derecho a decir lo que tiene que decir, no podía permitir las preguntas", lamentó.

“Hasta los enfermeros hoy en día no tienen el respeto de mantener la información dentro de un hospital y entonces quería ser yo la persona que se lo volviera a decir y les volviera a explicar toda la situación que hay, el por qué he decidido frenar. Me toca volver a parar y como son seis meses espero volver a la 25-26. Estoy seguro de que nos veremos en ella y cien por cien convencido que será en Primera División”, subrayó, convencido en superar otra vez la enfermedad.

“Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto", concluyó.

