La juez del 'caso Supercopa' cita a Piqué para que declare como imputado el próximo 14 de marzo

La juez descartó el pasado mes de diciembre sentar a Gerard Piqué por el ascenso del Andorra. De hecho, en la declaración que realizó Koldo García , exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, había intercedido ante el Consejo Superior de Deportes ( CSD ) para intentar conseguir una plaza al Zamora CF en Segunda B que finalmente se adjudicó al FC Andorra, propiedad de Piqué. "Cosa que a mí me cabrea mucho", llegó a afirmar el presunto conseguidor del caso Koldo.

Ahora, la jueza contesta a dicha petición explicando que no procede llevar a cabo la diligencia solicitada "por no tener relación en este momento procesal con la causa". Cabe recordar que De Aldama no figura hasta ahora en el procedimiento que se sigue en Majadahonda. Por otra parte, el exazulgrana consta como investigado desde el pasado mayo, cuando la magistrada acordó imputarle al apreciar indicios delictivos en la comisión que se adjudicó a Kosmos con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.