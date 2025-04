Fagioli, desesperado por saldar la deuda y bajo las amenazas de los jefes de la red ilegal, que le obligaron también a ser una suerte de reclutador de jugadores para que apostaran, recurrió a sus compañeros del Juventus , amigos cercanos y excompañeros del Cremonese para recaudar dinero para poder pagar . A algunos de los que pidió dinero les mencionó el nombre de Morata, aunque no está comprobado que dijera la verdad. El capitán de la selección española no figura entre los investigados.

"Por favor no lo cuentes porque si Álvaro se entera de que lo hago o que se lo cuento a otros se cabreará mucho y no me dejará hacerlo más. Ellos (joyería) no ganan dinero con esto, pero lo hacen porque Álvaro y yo les damos publicidad por ahí", le explicó en un mensaje de audio a Gianmaria Zanandrea, excompañero en la cantera de la 'Juve', tal y como publicó 'Eurosport'.