“Lo hemos dado todo. Este año no ha podido ser, pero volveremos. No tengáis ninguna duda, ‘culers’. No pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto. Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo”, ha garantizado, para a continuación trasladar todo el foco al próximo partido de los blaugranas, –el Clásico contra el Real Madrid, eterno rival–, que puede ser clave para la conquista del campeonato liguero.