Carlos Sainz: "Me da rabia que el fin de semana en casa es el que peor ha ido con el coche"

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren), que ha salido desde la 'pole' de la parrilla, se ha adjudicado este domingo la victoria en el Gran Premio de España de Fórmula 1, una carrera en la que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) han finalizado noveno y decimocuarto, respectivamente.

Nada más finalizar la carrera en Montmeló, circuito barcelonés al que han llegado miles de aficionados procedentes de todo el mundo, el piloto madrileño se ha mostrado "disgustado" y ha lamentado todos los problemas que han tenido. "Me da rabia que justo el fin de semana de casa sea el que peor ha ido todo con el coche", ha señalado, deseando volver con mayor fortuna en 2026.

Sainz: "Un poco de caos en la salida"

Sobre el desarrollo de la prueba, ha explicado que hubo "un poco de caos en la salida, en la que ha habido un golpe por delante". "Entre todos lo hemos intentado evitar y nos hemos tocado los que íbamos también detrás. Luego he tenido que parar a cambiar el alerón delantero, teníamos problemas de sobrecalentamiento del motor también", manifestó.

Sainz ha reconocido que "la suerte no nos ha sonreído" y que "espera pasar página". El de Williams ha añadido que su idea en estos momentos es "ir a Canadá con intención y ganas de volver a estar entre los diez u ocho primeros, que creo que ahí será posible".

El madrileño ha sentenciado que no habrá mejoras en el coche por el momento. "No, creo que lo hemos dejado muy claro, que hasta después de verano no vamos a traer nada. No me preocupa, creo que en otros circuitos iremos más rápido que aquí. Barcelona es el peor circuito para nuestro coche, con diferencia", concluyó.