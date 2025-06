Alice Campello, la mujer de Álvaro Morata, ha denunciado este lunes que su pareja y sus hijos han recibido amenazas de muerte

Portugal conquistó la UEFA Nations League tras derrotar a España en la tanda de penaltis

Alice Campello, la mujer de Álvaro Morata, ha denunciado este lunes que su pareja y sus hijos han recibido amenazas de muerte después de que el delantero fallara su penalti en la tanda frente a Portugal durante la final de la Nations League, un título que conquistaron los lusos tras anotar un lanzamiento más que 'La Roja'.

La empresaria ha difundido en Instagram algunos de los mensajes recibidos: "Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle, que empiece a vigilar por donde anda. No lo voy a dejar ni un solo momento solo, a los niños igual los voy a matar con mis propias manos, espero que no sobreviva nadie".

Unas palabras a las que respondió Alice en la misma historia difundida: "¿Nos damos cuenta de que estamos hablando de un partido de fútbol?".

Álvaro Morata, afectado por fallar el penalti

Álvaro Morata, que es el capitán de la selección española de futbol, puso en duda su continuidad hasta el Mundial 2026, cuando admitió que "es una posibilidad que no esté en septiembre". Además, lamentó el haber fallado el penalti, pero dijo haberse contenido la tristeza al estar su familia en la grada: "No he llorado, ganas no me faltaban pero uno tiene que evolucionar en la vida, están mis hijos y mi familia en la grada. Igual que hace poco nos tocó ganar, ahora toca pasar un momento complicado, pero en la vida hay que aprender", precisó.

El delantero también recibe mensajes de apoyo

A pesar de las críticas, Alice Campello también ha querido destacar que su marido también se llevó mensajes de ánimo y cariño. Han sido muchos los usuarios los que se han volcado con la familia.

Alice Campello envió un mensaje especial a su marido

Asimismo, la propia empresaria italiana lanzó unas palabras de cariño a su marido: "En la vida todos nos equivocamos, ninguno está excluido. La vida está llena de aprendizajes, experiencias, momentos buenos y malos. Para todos, pero no somos nadie para juzgar a los demás. El fútbol es así y creo que es lo bonito que tiene. Lo que sí que tiene importancia es la persona que uno es en la vida y e esto ganas a todos".