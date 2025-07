Filippo Fulgini, piloto envuelto en el accidente en el que ha muerto Borja Gómez, se encuentra "destrozado" tras la tragedia

Muere el joven piloto de motociclismo Borja Gómez tras un accidente en el circuito francés de Magny-Cours

Conmoción y consternación en el mundo del deporte tras la muerte de Borja Gómez, el joven piloto de San Javier de 20 años que ha fallecido este jueves tras sufrir un grave accidente durante un entrenamiento del Campeonato de Europa de Stock en el circuito francés de Magny-Cours. "Con todo el dolor de nuestro corazón, lamentamos comunicar que Borja Gómez ha fallecido en el circuito de Magny-Cours tras un grave accidente en el primer entrenamiento libre del Campeonato de Europa de Stock", señalaban desde su equipo en un comunicado.

Filippo Fulgini, uno de los pilotos que se vio involucrado en el accidente mortal, ha roto su silencio tras esta tragedia y ha lamentado el fallecimiento de Borja Gómez. A través de sus redes sociales, el deportista del mundo del motor se ha mostrado realmente afectado tras la muerte de su compañero.

Las palabras de Filippo Fulgini

Con una imagen de Borja Gómez, Filippo Fulgini relataba cómo se había enfrentado a esta tragedia en el circuito: "Hoy es uno de los días más difíciles de mi vida. Es la primera vez que tengo que lidiar con una situación tan dura. Desafortunadamente, durante los primeros entrenamientos libres en Magny-Cours, a causa de un incidente nos hemos visto envueltos tres pilotos en una caída".

"Tras darme cuenta de la situación he intentado avisar a los demás pilotos ante la FALTA DE BANDERAS. En cuanto he mirado a mi alrededor he visto a mi amigo, mi compañero de pista, en estado muy grave y he intentado hacer todo lo que he podido, estando a su lado durante lo que me ha parecido un tiempo infinito mientras esperaba ayuda, que ha tardado en llegar. Desgraciadamente, no he podido hacer nada y me he sentido con mucha impotencia ante esta situación", comparte del deportista.

Por último, Filippo Fulgini ha querido rendir homenaje al piloto fallecido y trasmitirle todo el apoyo y cariño a sus familiares: "Por otro lado, no estoy de acuerdo en seguir compitiendo el resto del fin de semana, pero es una decisión que no depende de mi. Estoy destrozado y solo quiero mandar mis condolencias a toda su familia y amigos más cercanos. Descansa en paz Borja, nunca te olvidaré".

Reacciones a la muerte del piloto

Por su parte, el equipo del FIM Junior GP 2025 apuntó que "más allá de su excepcional talento como piloto", recordarán al murciano "como la grandísima persona que fue". "Su simpatía y su sonrisa será eterna. Siempre le llevaremos en nuestros corazones", añadió.

"De parte de todo el Team Laglisse queremos trasladar nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos en estos momentos tan duros que estamos atravesando. Te queremos, Borja. Descansa en paz", sentenció la nota.

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también ha lamentado el fallecimiento del piloto español Borja Gómez, natural de la localidad murciana de San Javier.

En un post en su perfil oficial de la red social 'X', López Miras, que ha afirmado estar "conmocionado", ha señalado el "gran futuro profesional" que tenía el joven y la "mucha vida" que le quedaba por delante.

El presidente autonómico ha calificado de "tristísima" la noticia y a enviado su "cariño y cercanía" a los familiares, compañeros y vecinos de San Javier.

La trayectoria de Borja Gómez

Borja Gómez marchaba líder del campeonato tras haber ganando en Jerez de la Frontera (Cádiz) y finalizar segundo en Estoril (Portugal). El de San Javier también pasó por el Mundial de Motociclismo, en la categoría de Moto2, y fue subcampeón de España de Superbikes en 2024 y campeón de España de Supersport en 2021.