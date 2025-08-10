Mueren dos boxeadores japoneses por las lesiones cerebrales sufridas en una velada en Tokio

Logo de InformativosInformativos
Mueren dos boxeadores japoneses por las lesiones cerebrales sufridas durante una velada celebrada en Tokio

Los boxeadores japoneses Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari, fallecidos tras una velada en TokioOrganización Mundial de Boxeo
Dos boxeadores japoneses, Hiromasa Urakawa y Shigetoshi Kotari, han fallecido como consecuencia de las heridas sufridas durante una velada organizada el pasado 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio, ha confirmado la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Shigetoshi Kotari, de 28 años y de peso superpluma, se enfrentó a su compatriota Yamato Hata y alcanzó un empate tras 12 asaltos justo antes de caer inconsciente. Hiromasa Urakawa, que competía en el peso ligero y que también tenía 28 años, quedó tendido durante el octavo y último asalto contra Yoji Saito y el combate tuvo que detenerse.

Ambos púgiles tuvieron que ser sometidos a operaciones cerebrales. Kotari falleció durante la noche del pasado viernes, mientras que Urakawa sucumbió a las consecuencias de sus heridas este sábado.

La Organización Mundial de Boxeo mostró su pesar por los dos fallecimientos. "Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y la comunidad de boxeo japonesa durante este momento increíblemente difícil", indicó.

