La UEFA ha querido lanzar “un mensaje alto y claro” a Israel utilizando la Supercopa de Europa celebrada ayer, 13 de agosto, en el Estadio Friuli de Údine, Italia, como escaparate desde el que difundir un reclamo directo y conciso: “Parad de matar niños, parad de matar civiles”.

Posicionándose contra la masacre que están llevando a cabo las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza bajo las órdenes del Gobierno de Benjamin Netanyahu, desde la UEFA han hecho esta “llamada” instando a la paz y a acabar con los ataques.

El mensaje, impreso en una gran pancarta, fue desplegado sobre el césped del estadio en que el París Saint Germain y el Tottenham se disputaron el encuentro, que se resolvió con los de Luis Enrique, vigentes campeones de Europa, proclamándose también ‘supercampeones’ tras empatar 2-2 y ganar en los penaltis.

El acto, justo al inicio del partido, tuvo también su eco al final del duelo disputado ambos equipos, con la presencia de niños refugiados palestino en la entrega de medallas junto al presidente del ente que rige el fútbol continental, Aleksander Ceferin.

Dos niños palestinos, en la entrega de medallas de la Supercopa de la UEFA

La UEFA ya había adelantado en un comunicado su intención de lanzar dicho llamamiento, anunciando al mismo tiempo la presencia de niños procedentes de diferentes zonas de conflicto.

"Dos niños refugiados palestinos participan en la ceremonia de entrega de medallas junto al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en la Supercopa de la UEFA 2025", comunicaron.

Invitados por la Fundación para la Infancia de la UEFA, los menores fueron que acudieron fueron Tala, "una niña palestina de 12 años con una salud delicada, trasladada a Milán para recibir la atención médica adecuada, ya que en Gaza no se disponía del equipo necesario tras el inicio de la guerra”, y “Mohamed, un niño de 9 años que perdió a sus padres durante la guerra y resultó gravemente herido tras un ataque aéreo".

Si bien el organismo futbolístico no condenó de manera explícita la actuación de Israel, con esa pancarta y este acto se ha mostrado en contra del conflicto igual que trabaja con su Fundación en Afganistán, Irak, Nigeria o Ucrania.

A este respecto, el organismo que rige el fútbol europeo estaba también en el centro de atención después de que la estrella del Liverpool Mohamed Salah criticara su falta de contundencia al no pedir explicaciones por la muerte del 'Pelé palastino', asesinado en Gaza, según su Federación.