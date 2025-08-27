El primogénito de la leyenda del fútbol no ha podido evitar emocionarse en el homenaje realizado a su padre en el Estadio San Juan Bosco

El emotivo homenaje a José Antonio Reyes celebrado en Utrera este pasado 26 de agosto ha conmovido a muchos. Durante la XLVIII edición del Trofeo Ciudad de Utrera, el hijo de la leyenda del fútbol español -fallecido el 1 de junio de 2019 en un accidente de tráfico- protagonizó un momento inolvidable junto a su abuelo.

Ambos recibieron bufandas conmemorativas, fotografías del legendario jugador y otros obsequios antes del partido, provocando lágrimas que el joven no pudo contener y reflejando cuánto se mantiene viva la memoria de su padre en un estadio que guarda tantas huellas de su historia.

El encuentro tuvo lugar en el Estadio San Juan Bosco, donde se medían el equipo local Utrera y el Juvenil A del Real Madrid, en el que juega el hijo de Reyes. Este joven futbolista lució durante el evento el dorsal '19', el mismo número que portaba su padre, y desempeñó el papel de capitán.

"Estoy muy contento por cómo me ha recibido la gente aquí y por volver a donde mi padre también un día fue feliz y haber podido vivir esta experiencia con el Real Madrid, que fue un club donde jugó", señaló, tal y como recoge 'ElDesmarque'.

Uno de los momentos más sonados del evento tuvo lugar cuando José Antonio Reyes hijo y su abuelo se fundieron en un abrazo visiblemente emocionados ante el público allí presente.

Se trata de un momento simbólico: el hijo de José Antonio Reyes ya recorre su propio rumbo, seis años después del fatal accidente que segó la vida del carismático extremo en 2019.

En aquel trágico 1 de junio, el mundo del fútbol se paralizó por la pérdida del de Utrera, fallecido junto a uno de sus primos en un accidente de tráfico en la provincia de Sevilla.

Sobre el hijo de José Antonio Reyes

Desde entonces, su hijo, nacido en octubre de 2007 de una relación anterior, ha tomado el balón en sus manos y ha firmado su propio camino en el mundo del fútbol. Se incorporó a la cantera del Real Madrid en 2019, apenas unos meses después del fallecimiento de su padre.

Ahora, destaca como una de las jóvenes promesas del club blanco. Con tan solo 17 años, milita en el Juvenil B del Real Madrid, ha renovado su contrato con el club hasta 2027 y acumula experiencia en las categorías inferiores de la selección española.

Su rendimiento e implicación han sido tan notorios que incluso fue convocado el año pasado por Carlo Ancelotti a entrenar con el primer equipo del Real Madrid, compartiendo sesión con estrellas como Jude Bellingham o Vinicius Jr.

De este modo, el hijo de José Antonio Reyes se perfila como heraldo del legado que su padre dejó en el mundo del fútbol.