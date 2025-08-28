El laurerado ciclista permanece hospitalizado tras sufrir graves lesiones cuando rodaba por la localidad francesa de Saint-Raphaël

Tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital de Toulon

Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia y ciclista del conjunto ‘Israel-Premier Tech’, ha sido hospitalizado tras sufrir una grave caída cuando se encontraba entrenando en la localidad francesa de Saint-Raphaël, en el departamento de Var, región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

El nacido en Kenia, que ya sufrió un grave accidente que marcó su carrera en junio de 2019 en el Critérium du Dauphiné, –cuando se rompió el fémur, el codo derecho y varias costillas–¸se encuentra consciente, pero no se espera que pueda volver a competir esta temporada, según informa el popular medio deportivo francés L’Equipe.

Dadas sus heridas, el ciclista de 40 años tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital de Toulon. Según se ha detallado desde sus propias redes sociales, si bien no ha sufrido lesiones en la cabeza, tiene un neumotórax y cinco costillas rotas, además de una fractura en una vértebra lumbar.

"Chris fue trasladado ayer en helicóptero al hospital de Toulon después de un accidente entrenando. Ningún otro ciclista o vehículo resultó implicado", ha detallado, después de que las primeras informaciones apuntasen a que fue atropellado.

"Afortunadamente Chris está estable y no tiene lesiones en la cabeza. Sin embargo, los escáneres han confirmado un neumotórax, cinco costillas rotas y una fractura vertebral lumbar, por lo que será sometido a una operación esta tarde", señala el comunicado desde el perfil del ciclista en 'X', donde informan de que actualizarán su situación tras la cirugía.