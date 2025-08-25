“Anoche entraron en el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas", ha anunciado el Team Visma-Lease a Bike sin especificar cuántas se han llevado

El equipo de Vingegaard trabaja para que todo esté "totalmente preparado para la tercera etapa", a la que llega con el maillot rojo de líder

Compartir







El equipo de Jonas Vingegaard, –el actual líder de La Vuelta a España tras vencer en la segunda etapa con el ascenso al puerto de Limone-Piemonte–, ha anunciado a través de las redes sociales que ha sufrido un asalto en uno de sus camiones y han robado varias de sus bicicletas.

El suceso se ha producido en plena noche, justo antes de que el combinado del danés afronte la tercera etapa de La Vuelta, que discurre este 25 de agosto entre San Maurizio Canavese y Ceres, en territorio transalpino.

PUEDE INTERESARTE Muere un corredor de 17 años en la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero al verse implicado en una caída masiva

Sin apenas tiempo de reacción, desde el Team Visma-Lease a Bike han asegurado que trabajan desde el primer momento para asegurarse de que todos podrán a salir a rodar para luchar por mantener el maillot rojo de Vingegaard.

El Team Visma de Vingegaard afronta la tercera etapa de La Vuelta tras el robo

En su mensaje anunciando lo ocurrido, el Visma explicaba: “Anoche entraron en el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas. Están trabajando duro para asegurar que el equipo está totalmente preparado para la tercera etapa. La policía ha abierto una investigación sobre el incidente”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A ese respecto, no obstante, lo que no ha aclarado el equipo de Vingegaard es cuántas bicicletas han robado exactamente, cuál era su valor o si afectará de alguna manera a los corredores de la citada tercera etapa de La Vuelta de España, que arranca a las 14:20 horas de este lunes.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Según medios locales como Sky Italia, en total habrían sido robadas 18 bicicletas, aunque no hay confirmación oficial por el momento.

En esta situación, el Visma sopesa los inconvenientes de un arranque agridulce en La Vuelta: aunque Vingegaard ya está vestido de rojo, al robo se suma que la caída de Axel Zingle en la última etapa haya obligado a su retirada por decisión del equipo médico.