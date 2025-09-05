Decenas de banderas palestinas han acompañado La Vuelta a España contra la presencia del equipo de Israel en la competición deportiva

Una protesta contra la guerra de Israel en Gaza paraliza la Vuelta a España en Bilbao: tres detenidos ya han quedado en libertad

Compartir







Las protestas por la presencia del equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España se repiten. Decenas de personas han protagonizado una cacerolada este viernes en la salida de la decimotercera etapa, en Cabezón de la Sal, en Cantabria para rechazar el genocidio israelí contra la población civil en Gaza.

La cacerolada ha comenzado sobre las 10:00 horas frente al ayuntamiento de la localidad cántabra, en cuyo balcón colgaba una bandera de Palestina, y ha continuado en la calle de la ciudad desde el punto de salida del pelotón hacia una de las etapas más importantes de la Vuelta, la que finaliza en el mítico alto asturiano de L'Angliru.

Los manifestantes, que protestaban, se han parado frente al acto de firma de los ciclistas, cuando los corredores estaban en esa parte del inicio de la etapa. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, se ha acercado al inicio de esta etapa, que ha calificado de "histórica" dentro de la Vuelta, por la llegada a L'Angliru tras discurrir primero por los municipios cántabros de Cabezón de la Sal, Valdáliga, San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente, antes de llegar a Asturias.

PUEDE INTERESARTE Un grupo de 50 profesores se encierra por Gaza en el Círculo de Bellas Artes de Madrid: exigen el embargo a Israel por el genocidio en la Franja

Unos 400 agentes y fuerzas de Seguridad han custodiado a los ciclistas para evitar incidentes

Casares ha resaltado el trabajo de los casi 400 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que velan por el buen desarrollo de la Vuelta, a cuyos organizadores han criticado en sus gritos las personas -menos que en otras etapas- que se han acercado este viernes a Cabezón de la Sal con cacerolas y banderas palestinas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE cántabro ha trasladado un mensaje de solidaridad con el pueblo palestino con quienes de forma pacífica reivindican lo que considera "una causa justa" porque es "un genocidio", y ha pedido a los responsables del equipo Israel-Premier Tech que se retiren de la Vuelta.