Protestas en Bilbao contra la participación del equipo de Israel en La Vuelta ciclista a España

Dos ministros del Gobierno acuden al encierro de profesores en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para pedir un embargo de armas a Israel

Un grupo de 50 profesores permanecen encerrados para protestar por el genocidio de Israel en Gaza, en el vestíbulo principal del Círculo de Bellas Artes, en Madrid. La protesta, organizada por Marea Palestina, es parte de una "campaña de acción que está ocurriendo en otros lugares de España" que exige "la ruptura inmediata de relaciones con Israel", según la asociación que agrupa a más de 30 sindicatos y colectivos de la educación. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego y el titular de Cultura, Ernest Urtasun han acudido al encierro en apoyo a los manifestantes. La periodista Natalia Cons ha estado ahí.

En el marco de la acción 'La educación contra el genocidio', los profesores de este colectivo se han encerrado este miércoles desde las 14.30 horas en el centro cultural madrileño para exigir "la aprobación del embargo de armas (compra, venta y tránsito en territorio nacional) por Decreto ley y la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales".

Este encierro se inscribe dentro de una "campaña de acción que está ocurriendo en otros lugares de España, además de Madrid, porque es una iniciativa estatal e incluye este tipo de acciones", ha explicado el portavoz de este colectivo.

El grupo de docentes movilizados habían acordado llevar a cabo "una denuncia del genocidio" y una declaración conjunta de apoyo a Gaza para su aprobación en los claustros de los centros educativos, y otro tipo de acciones que se van a desarrollar, como "encierros por relevos", explican desde el movimiento.

Urtasun y Rego apoyan a los docentes y ha impulsar sus reivindicaciones en el Congreso

El titular de Cultura, Ernest Urtasun, y la de Juventud, Sira Rego, y también con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, han acudido a Bellas Artes, donde se han reunido con los docentes que participan en el encierro.

Tanto Urtasun como Rego se han declarado "dispuestos a apoyar que el real decreto del embargo figure en el orden del día del Consejo de Ministros del 9 de septiembre", aunque han explicado que esta inclusión depende del Ministerio de Presidencia. El secretario de Estado se ha mostrado más proclive a llevar al Congreso la aprobación del embargo integral a Israel por la vía de la iniciativa legislativa (IL).

En cualquier caso, los docentes "no tirarán la toalla hasta que sea aprobado el embargo integral de armas", al que debería seguir una ruptura de relaciones con el Estado de Israel, han añadido los profesores que, además, han desgranado las demás acciones de esta Marea.

"Me he acercado a esta asamblea de docentes por Palestina, fundamentalmente, primero, porque a mí me han interpelado directamente y creo que es importante reconocer el papel de la sociedad civil organizada y, sobre todo, del ejemplo de humanidad que se está dando en nuestro país a todos los niveles, con todas las movilizaciones para parar el genocidio", ha explicado Sira Rego.

La ministra de Juventud e Infancia ha apuntado que el movimiento está planteando reivindicaciones "completamente sensatas", como el embargo de armas a Israel, y ha recordado que desde su grupo parlamentario ya registraron una propuesta de ley en el Congreso de los Diputados y es algo en lo que están "trabajando de manera paralela".