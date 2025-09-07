Incidente en La Vuelta: un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo

Javi Romo, del Movistar, se fue al suelo después de un hombre, escondido con una bandera de Palestina, saltase al paso de los ciclistas

Israel Premier Tech retira el nombre del país en el maillot de los ciclistas para "priorizar la seguridad" en La Vuelta a España

Compartir







Durante la edición de La Vuelta a España de este año hemos visto numerosas protestas propalestinas, las cuales ya provocaron que se cancelase el final de etapa en Bilbao. En la jornada de este domingo, a falta de 55 kilómetros para la línea de meta, los altercados han ido un paso más allá y un manifestante ha provocado la caída del español Javi Romo, del Movistar.

El hombre, que estaba agazapado en la cuneta con una bandera de Palestina, ha saltado hacia la carretera al paso de los corredores. El ciclista toledano, sorprendido por la acción, se fue al suelo al mirar hacia atrás y hacer el afilador después de que un policía se cruzase justo por delante para ir a por el individuo.

Por fortuna, Javi Romo pudo levantarse de inmediato sin consecuencias físicas graves y continuó en carrera. Eso sí, antes de volver a montarse en la bicicleta, se dirigió hacia el 'aficionado' para recriminarle su comportamiento. Éste fue detenido tras la intervención policial.

PUEDE INTERESARTE Cientos de personas protagonizan una cacerolada contra Israel en el inicio de la Vuelta en Cabezón de Sal, Cantabria

Mientras tanto, en Monforte de Lemos, municipio lucense donde finalizó la etapa de este domingo, en la que se impuso el danés Mads Pedersen, la tensión entre manifestantes propalestinos y agentes se ha desatado desde casi una hora antes de la llegada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los convocados, que protestaban contra la presencia del equipo Israel Premier Tech, han intentado desplazar las vallas y los policías, pertrechados con material antidisturbios, han respondido usando las porras. Según las entidades organizadoras de la movilización, hay al menos un arrestado.