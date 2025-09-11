El Metropolitano, sede de la final de la Liga de Campeones masculina en 2027

El Metropolitano, con capacidad para 70.692 espectadores, el 96% a cubierto, ha sido elegido por delante del estadio olímpico de Bakú

El feudo del Atlético ya acogió la final de la máxima competición continental de clubes, entre Liverpool y Tottenham, en 2019

El estadio Riyadh Air Metropolitano, donde juega sus partidos como local el Atlético de Madrid, ha sido designado este jueves como sede de la final de la Liga de Campeones masculina en 2027 por el Comité Ejecutivo de la UEFA reunido en la capital albanesa, Tirana, informó el organismo continental en un comunicado.

El feudo rojiblanco, inaugurado el 16 de septiembre de 2017 y con una capacidad para 70.692 espectadores, el 96% a cubierto, ha sido elegido por delante de la otra opción, el estadio olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, y repetirá de este modo como sede del encuentro por el título de la máxima competición europea de clubes ocho años después.

El Metropolitano, incluido entre los once estadios españoles para acoger duelos hasta las semifinales del Mundial de 2030, albergó la final de la temporada 2018-2019 que enfrentó a los equipos ingleses del Liverpool y del Tottenham, con triunfo por 0-2 del conjunto 'red' gracias a los tantos de Salah y Origi.

Varsovia acogerá la final de la Champions femenina en 2027

Esta será la novena vez que España acoja este partido tras hacerlo con el Santiago Bernabéu (1957, 1969, 1980 y 2010), el Camp Nou (1989 y 1999) y el Ramón Sánchez-Pizjuán (1986).

El Riyadh Air Metropolitano es el primer estadio 100% LED del mundo y entre sus recientes mejoras destaca la instalación de un 'Sky Ribbon' de casi cinco metros de alto y 400 metros de perímetro, una pantalla 360 grados que transforma la experiencia visual o los nuevos paneles LED que dan vida al túnel de vestuarios.

El estadio tiene 4.000 plazas de aparcamiento, 1.000 dentro del propio edificio y otras 3.000 en el exterior. El club cuenta con un perímetro propiedad de la propia entidad en el que se han puesto en marcha dos 'fan zones', una junto al fondo sur y otra junto al fondo norte.

Por otra parte, el estadio nacional de Varsovia (Polonia) acogerá la final de la Champions femenina en 2027, mientras que Salzburgo (Austria) será el escenario de la Supercopa de Europa del año que viene. En 2027, la ciudad italiana de Pésaro albergará la final de la Liga de Campeones de fútbol sala y la localidad croata de Osijek, la Eurocopa femenina.