Esperanza Buitrago 12 SEP 2025 - 11:00h.

El jugador del Celta de Vigo cree que "cualquier situación es buena" para reclamar el respeto a los derechos humanos

Más de 1.000 policías y 400 guardias civiles velarán por la seguridad del final de La Vuelta en Madrid

Se puede hablar más alto pero no más claro. Poco acostumbrados en España a que figuras deportivas se pronuncien sobre asuntos políticos, Borja Iglesias, jugador del Celta de Vigo, ha dicho, sin tapujos, lo que piensa sobre los incidentes que están complicado La Vuelta. Cada día activistas propalestinos tratan de boicotear las etapas en protesta por la participación de un equipo israelí.

“Lo que me sorprende es que le demos más importancia a un evento deportivo que a un genocidio”, ha afirmado Borja Iglesias en rueda de prensa en respuesta a preguntas de los periodistas.

“A veces hay que pararse y reclamar lo que creo que es obligatorio, que son los derechos humanos, el respeto que muchas veces no están. En cualquier situación es buena para hacerlo”, ha defendido.

Las protestas propalestinas en La Vuelta

Decenas de activistas propalestinos llevan días intentando boicotear la Vuelta Ciclista a España por la participación de un equipo israelí, el Israel Premier Tech. El debate generado radica en que se ha puesto en riesgo la seguridad de los ciclistas, hasta tal punto que el pelotón ha llegado a amenazar con la competición si seguían los altercados.

En su paso por Galicia, el boicot a la Vuelta acabó con hasta 10 detenidos en la etapa de Lugo, donde algunos manifestantes provocaron la caída de dos ciclistas. En el País Vasco la organización decidió suspender el final de una etapa para garantizar la seguridad de los deportistas.

Todos ello ha llevado al Ministerio de Interior a reforzar la seguridad en torno a la competición. "Las protestas todas se tienen que entender, estamos en una democracia y faltaría más; pero también hay que garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos y de los ciclistas", ha afirmado el ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska.

Refuerzo de la seguridad en el final de La Vuelta en Madrid

Este viernes la vuelta pone rumbo a Salamanca desde Valladolid. El viernes entra en Madrid, donde el domingo se vivirá la etapa final.

Preocupa la etapa final. Los manifestantes buscan boicotearla para no proclamar un ganador de la Vuelta Ciclista este 2025.

La delegación de Gobierno en Madrid ya ha diseñado un dispositivo de seguridad extraordinario con 1.100 policías nacionales desplegados, además de 400 guardias civiles. Todo con el objetivo de conseguir que los ciclistas lleguen a meta con seguridad.