Sergio Busquets ha anunciado a través de sus redes sociales con un emotivo comunicado que se retira del fútbol

"Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé", explica el centrocmapista

El veterano centrocampista Sergio Busquets ha sorprendido a todos sus seguidores al publicar en sus redes sociales un vídeo con el que comunica su última decisión. En esta publicación, el deportista ha querido desvelar a sus seguidores que se retirará del mundo del fútbol cuando termine la temporada 2025 de la MLS.

Tras su mensaje, su club, el Inter Miami, también emitió un comunicado en el que compartía la decisión del jugador y le deseaba todo lo mejor en esta nueva etapa.

Sergio Busquets anuncia que se retira del fútbol

Con un vídeo repasando los momentos más destacables de su carrera y acompañado por la voz del centrocampista, Busquets explicaba qué le había llevado a tomar esta decisión: "Hola a todos. Siento que ha llegado el momento para decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado experiencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje. Guardo y recuerdo momentos muy felices desde niño".

Tras este inicio, el deportista tenía unas palabras especiales para su amado club: el Fútbol Club Barcelona. "Gracias al club de mi vida, ahí cumplí los sueños que tenía de niño, vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos, celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré".

Busquets también ha querido aprovechar el vídeo en el que comunica su retiro para tener unas palabras homenajeando y dando las gracias a La Roja. Sobre su paso por la Selección Española con la que ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, Sergio Busquets ha asegurado que "fue un honor representarla tantas veces".

Por último, el jugador de la MLS comunicaba que "estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido".

Por su parte, el Inter Miami ha comunicado que se espera que Sergio Busquets les acompañe hasta la recta final de esta temporada "en la que pondrá fin a una carrera extraordinaria en la que conquistó numerosos títulos y reconocimientos, ganándose un lugar entre los mejores centrocampistas de la historia del fútbol".

La trayectoria de Busquets

A sus 37 años y a lo largo de su carrera, Sergio Busquets suma un total de 36 títulos oficiales. Su etapa más larga fue junto al FC Barcelona con la que con más de 700 partidos a su espalda, Sergio Busquets consiguió nueve títulos de La Liga, tres Champions League y varias Copas del Rey y Supercopas.

En su paso por Inter Miami ha disputado sobre 105 partidos con los que ha ganado la Leagues Cup y el Supporters' Shield, aportando con asistencias y liderazgo.