El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha conquistado este domingo su séptimo título de MotoGP, seis años después del anterior, y se proclama por novena vez campeón del mundo después de terminar segundo en la carrera larga del Gran Premio de Japón, culminando una de las mayores gestas de la historia del deporte.

Marc Márquez se corona por delante de su hermano Alex Márquez

2.184 días después de aquel 6 de octubre de 2019 en el que alzaba su sexto trofeo de la categoría reina, el de Cervera completó un camino del héroe plagado de dificultades y frustraciones, muy distinto a la plácida temporada que este año le ha permitido coronarse por delante de su hermano Alex Márquez (Ducati).

El segundo puesto de este domingo en Motegi por detrás de Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) y por delante de su compatriota Joan Mir (Honda) le bastó para sacar los puntos necesarios a Alex, sexto, y conquistar una nueva corona, la séptima en la máxima categoría y la novena en total, con la que iguala a la leyenda Valentino Rossi.