El skater brasileño Sandro Dias alcanzó los 103 km/h en el “Red Bull Building Drop” en Porto Alegre

El atleta de 50 años convirtió en realidad una leyenda urbana del skateboarding

Compartir







El skater profesional brasileño Sandro Dias rompió dos récords mundiales Guinness™ tras descender desde lo alto de un edificio de 22 pisos en Porto Alegre. En su espectacular hazaña, bautizada como Red Bull Building Drop, el patinador alcanzó los 103 km/h en una caída de 60 metros, convirtiendo en realidad un sueño compartido durante años en la cultura del skate.

A sus 50 años, Dias superó el reto de transformar el Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) en la llamada Ultimate Skate Ramp, un proyecto que llevaba más de 13 años imaginándose en memes, recreaciones de fingerboard y hasta en un video viral en YouTube.

La preparación y el descenso

El atleta entrenó durante diez meses con un plan exhaustivo que incluyó pruebas de velocidad en pista de aeropuerto, entrenamientos con chaleco lastrado y ensayos en mega rampas modificadas. En total, realizó cuatro intentos desde diferentes alturas, alcanzando finalmente los 70 metros de altura y batiendo los récords de drop-in más alto y mayor velocidad en patineta.

“El mensaje más importante que quiero compartir es que nunca abandonen sus sueños. Este es un sueño de más de 13 años que acabamos de lograr, superando los límites”, declaró el brasileño tras la histórica caída.

PUEDE INTERESARTE Estos son los récords Guinness más insólitos que tiene España

Seguridad y tecnología al límite

Para la proeza se instalaron paneles de madera contrachapada sobre la fachada del edificio y se desplegaron medidas de seguridad como barreras inflables tipo MotoGP y más de 1.800 cubos de espuma al final de la rampa. Dias, equipado con casco integral, protector de columna y ropa técnica de Prada Linea Rossa, soportó una fuerza de hasta 3,9 g durante los ocho segundos de descenso.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Siempre dije que esto beneficiaría al skateboarding en general, así que creo que fue un gran logro, y la visibilidad que obtuvimos beneficia a todos; esa es la idea. No se trata de buscar la fama, se trata de superar los límites y crear oportunidades para la gente”, explicó el skater.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un legado que trasciende el deporte

La comunidad internacional del skateboarding celebró la hazaña. El estadounidense Ryan Sheckler destacó que “a los 50 años, ver algo así y hacerlo realidad demuestra que lleva el skate en el corazón”. Por su parte, la leyenda Tony Hawk afirmó: “Seguimos superando los límites de la altura y la velocidad. Y ahora Sandro ha superado en cinco ocasiones a todos los demás. [...] Se puede llegar incluso más lejos de lo que jamás imaginamos”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Con este logro, Dias reafirma su lugar en la historia del skateboarding, no solo como campeón de los X Games o pionero del 900, sino como un atleta que a los 50 años sigue expandiendo los límites del deporte extremo.