Este miércoles, 4 de marzo, el primogénito del exfutbolista y la diseñadora de moda celebra su 27º cumpleaños en medio de la ruptura familiar

El último gesto de Brooklyn Beckham contra sus padres tras el que marca una distancia definitiva con su familia

En otra época, el cumpleaños de Brooklyn Beckham habría sido sinónimo de fotografía familiar perfectamente coordinada, mensajes y una imagen de unidad milimétricamente cuidada. Este año, sin embargo, la fecha ha estado marcada por la distancia.

La ruptura entre el primogénito y sus padres, David y Victoria Beckham, es una realidad que ya no se disimula. Pero, en pleno drama, el exfutbolista y la diseñadora de moda han querido felicitar este miércoles, 4 de marzo, a su hijo por su 27º cumpleaños.

Desde hace meses, la relación familiar atraviesa su momento más delicado. Las tensiones acumuladas tras la boda de Brooklyn con Nicola Peltz, los desacuerdos y el asentamiento definitivo del joven en Estados Unidos han ido agrandando la brecha. La ausencia del modelo en eventos familiares y la falta de apariciones conjuntas, así como el polémico mensaje de Brooklyn, han terminado por confirmar que el distanciamiento no iba a ser puntual.

Pese a ese esto, David ha decidido felicitar a su hijo públicamente. Junto a una fotografía antigua de cuando Brooklyn era apenas un niño y en la que padre e hijo aparecen sonrientes y abrazados, el entrenador ha escrito: "Feliz cumpleaños, Bust. Te quiero".

Victoria ha optado por una línea similar. En su perfil de Instagram, ha compartido varias instantáneas familiares de años anteriores en los que Brooklyn aún formaba parte del núcleo duro del clan. "Feliz cumpleaños Brooklyn, te amamos mucho. Felices 27. Te amo", ha señalado.

Ambas felicitaciones han pillado por sorpresa a los seguidores de la familia. La gran incógnita era si Brooklyn respondería. Por el momento, su reacción ha sido evidente: no se ha pronunciado al respecto ni ha subido las historias de sus progenitores, un detalle con el que deja claro en qué punto se encuentra su relación.

Los problemas en la familia Beckham

Tras meses de rumores sobre una posible ruptura familiar, el joven decidió romper su silencio el pasado mes de enero y confesar sentirse "manipulado" durante años, afirmando que sus progenitores había intentado poner freno a su matrimonio.

Asimismo, reveló que ya no veía posible una reconciliación a corto plazo y que su prioridad absoluta era su esposa. Un posicionamiento que ha marcado un antes y un después en la imagen pública de la mediática familia.

El modelo ya ha comenzado a borrar de su piel algunos de los tatuajes más significativos de su vida, aquellos que representaban su vínculo con sus padres. Uno de los tatuajes que ha cubierto está dedicado a su padre.

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me van a controlar. Yo me represento a mi mismo por primera vez en mi vida. En toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en prensa sobre la familia. Me he callado durante años y me empeñé en guardar estos asuntos en la intimidad. Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa y no me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras", aseveró, entre otras cosas.