El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha reconocido este miércoles que uno de los escenarios en los que trabaja el Gobierno es que el conflicto en Oriente Próximo pueda llevar a un aumento "generalizado" de la cesta de la compra, no sólo a través de la subida de los precios de la electricidad, sino también de un incremento de los costes del transporte y la logística que acabe repercutiendo en los precios de los distintos productos. En ese escenario, el Gobierno "no ha descartado ninguna medida", hasta el punto de que, de ser necesarias, podrían ponerse en marcha "las mismas" que en 2022 u otras complementarias.

Cuerpo, en declaraciones a La Sexta y TVE recogidas por Europa Press, ha insistido en que España está haciendo un seguimiento de los precios para ver si es necesario implementar medidas y, en este sentido, ha recordado que se tiene la experiencia de 2022, cuando arrancó la guerra en Ucrania, para saber qué hoja de ruta seguir para aliviar los bolsillos de familias y empresas.

"Si es necesario, volveremos a hacerlo"

En aquel entonces, ha apuntado el ministro, subieron los precios energéticos y la cesta de la compra, y se adoptaron medidas como "el escudo energético" o rebajas en el IVA de algunos alimentos. "Si es necesario, volveremos a hacerlo", ha remarcado.

En concreto, para paliar los efectos de la guerra en Ucrania en familias y empresas, el Gobierno tomó varios tipos de medidas en 2022, entre ellas la puesta en marcha de un IVA al 0% en alimentos de primera necesidad (pan, leche, huevos, frutas) y la reducción al 5% para aceites y pastas; la congelación del precio de la bombona de butano, la limitación del precio del gas, descuentos en el transporte público, y ayudas al combustible para transportistas profesionales.

"Hay que ayudar con todas las medidas necesarias, tanto de corto plazo, si es que es necesario poner sobre la mesa medidas de apoyo a corto plazo, como de medio o largo plazo para que (las empresas) sean cada vez más resistentes a este tipo de perturbaciones", ha apuntado Cuerpo.

El ministro, que ha indicado que España tiene la capacidad de adoptar estas medidas tras rebajar los niveles de deuda sobre PIB a niveles prepandemia, ha afirmado que ahora mismo se está haciendo una evaluación de cómo está impactando el precio del petróleo y del gas en empresas y ciudadanos, pero cree que aún es pronto todavía para actuar, pues el impacto económico "dependerá de la duración del conflicto".

"Apenas han pasado dos días de reacción de los mercados. Hay que ver cómo se va trasladando y, sobre todo, cuál es la duración, durante cuánto tiempo se mantienen estos precios elevados, que va a ser el elemento determinante para ver si se necesitan medidas y, en el caso de que se necesiten, de qué magnitud", ha explicado el ministro.

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno "no ha descartado ninguna medida", hasta el punto de que, de ser necesarias, podrían ponerse en marcha "las mismas" medidas que en 2022 u otras complementarias.

"Estamos haciendo una valoración de qué medidas son necesarias (...) Esa es la evaluación que estamos haciendo con un seguimiento prácticamente hora a hora o minuto a minuto de cómo se trasladan estos impactos en el mercado a nuestras gasolineras, pero dar un mensaje también de tranquilidad en cuanto a que estamos ahora mismo con unos niveles de impacto todavía muy por debajo de los que tuvimos en los peores meses de la guerra de Ucrania", ha defendido el ministro.

Sobre si el Gobierno baraja actuar en la fiscalidad del recibo de la luz si fuera necesario, como ya se hizo en 2022, Cuerpo ha subrayado que "es otro de los canales" que se están observando, "con posibles medidas si es que fuera necesario". "Como he dicho, no se descarta ningún tipo de medida, entre otras cosas porque todavía es pronto para saber cuál es el efecto y dónde va a acabar repercutiendo", ha enfatizado.

España es un punto de entrada de gas esencial para la UE

En todo caso, Cuerpo ha recordado que, en lo que respecta al precio del gas y del petróleo, aún se está lejos de los niveles que se alcanzaron en 2022, con la guerra en Ucrania.

"El gas y el petróleo han aumentado de manera significativa estos dos días. Estamos en un 16% más o menos de subida del petróleo y más del 70% de subida del gas, pero en 2022 estuvo por encima de 340 euros y ahora estamos hablando en torno a 50 o por encima de 50 euros. Por lo tanto, hay mucho recorrido y, en gran medida, todo va a depender de cuánto dure este conflicto", ha explicado.

Cuerpo ha asegurado, además, que España, con los seis puertos que tiene de entrada de gas natural licuado, es un punto de entrada "esencial" para el gas a nivel europeo, no sólo para España.

"Europa está en un proceso de diversificación de sus fuentes energéticas. España lo está haciendo diversificando nuestro mix energético. Siempre lo hemos dicho, España no tiene petróleo, España no tiene gas, y tenemos que seguir avanzando en nuestra apuesta por las energías renovables. Esto nos hace menos vulnerables", ha subrayado.

Mensaje de tranquilidad en cuanto al suministro de gasolina

Asimismo, Cuerpo ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" en cuanto al suministro de gasolina. Según el ministro, los consumidores están siendo racionales, intentando adelantar una posible subida futura de precios.

En este sentido, ha remarcado su mensaje de tranquilidad en cuanto a que el Gobierno está monitorizando, no sólo el precio del crudo en los mercados, sino la llegada de esa subida a las propias gasolineras.

El objetivo, según el responsable de Economía, es ser capaces de anticipar si es necesario ayudar a los consumidores a llenar el depósito, tal y como ocurrió en 2022 con la bonificación para aliviar el alza de precios por la guerra en Ucrania.