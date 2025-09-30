"Desde el primer momento nos ganaste a todos con tu compromiso y predisposición", escribe el club, destacándolo como "un ejemplo" para otros jóvenes

Raúl Ramírez, el portero del Colindres que marcó a los pequeños con su alegría en los campamentos: "Siempre presente, atento y leal"

ColindresEl CD Colindres, el equipo en el que militaba Raúl Ramírez Osorio, el joven de 19 años que ha muerto al no poder superar las consecuencias de un fuerte golpe en la cabeza durante un partido de Tercera RFEF disputado el sábado, ha dedicado un emotivo mensaje de despedida al guardameta.

En medio de la consternación del mundo del fútbol, desde donde no han dejado de sucederse las muestras de apoyo a la familia y de palabras de cariño hacia el cancerbero, el club ha emitido también un comunicado público en el que expresan su dolor por la muerte del futbolista.

El mensaje de despedida del CD Colindres a Raúl Ramírez

A través de una publicación en Instagram, el conjunto cántabro, que acompaña su mensaje de dos fotografías del guardameta, con el escudo del club, un crespón negro y la frase ‘siempre con nosotros’, ha trasladado su pésame y ha recordado tanto su “calidad humana” como su contribución al club, siendo un “ejemplo” para muchos.

“Con profundo dolor nos despedimos de Raúl Ramírez Osorio, portero de nuestro primer equipo y entrenador de las categorías inferiores del club. En nombre de toda la familia que componemos tanto el Club Deportivo Colindres como la Escuela Municipal, queremos expresar nuestro más profundo pésame a la familia y amigos”, escribe, haciendo mención expresa a los seres queridos de Raúl Ramírez.

“A sus padres, Emilio y María José, su hermana María y su pareja Ariadna, vuestro dolor es el nuestro y nos tenéis aquí para lo que necesitéis, Colindres es vuestra casa”, inciden, antes de recordar al futbolista.

“Raúl, llegaste este verano al club y desde el primer momento nos ganaste a todos con tu compromiso y predisposición, pero sobre todo por tu calidad humana. Eres un ejemplo para todos los jóvenes que quieran jugar al fútbol. Un trocito de cada uno de nosotros se va contigo y tu recuerdo quedará para siempre en cada uno de nosotros”, escribe el CD Colindres, despidiéndose con un “descansa en paz” dirigido al guardameta.

El portero murió en el hospital tras el fuerte golpe en la cabeza

El joven murió en el hospital en Valdecilla, en Cantabria, donde permanecía hospitalizado en estado crítico tras sufrir el pasado 27 de septiembre un fuerte golpe fortuito contra un adversario en un partido.

Tras quedar en muerte cerebral, ayer se confirmaba finalmente su fallecimiento, así como la decisión de la familia de donar los órganos del joven.

Tras lo ocurrido, la Federación ha expresado también sus condolencias por la muerte del futbolista, decretando tres días de luto y minutos de silencio en todos los partidos que se disputen durante este fin de semana.

“El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto", expresaba la entidad en un comunicado.

De igual modo, el Ayuntamiento de Colindres también ha decretado luto oficial hasta este próximo jueves, 2 de octubre, al tiempo en que desde el pueblo trasladan todo su apoyo a la familia en estos momentos tan duros.