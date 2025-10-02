Alberto Rosa 02 OCT 2025 - 22:35h.

El serbio ha cargado contra el murciano por sus quejas sobre el calendario de competiciones

El tenis es una constante de superación, reto y competitividad. A veces, a un nivel tan exagerado que el duelo sale de la pista. El serbio Novak Djokovic ha hablado sobre las quejas del calendario que en los últimos días que han protagonizado Carlos Alcaraz e Iga Swiatek.

“Veo a muchos jugadores hablando de que hay obligaciones en cuanto a los torneos que disputar, pero son para tener un bonus económico. Hay muchas exhibiciones a las que se apuntan, así que todo es un poco contradictorio. Hay un fuerte monopolio en la toma de decisiones en el tenis, creado durante décadas y mucha gente no quiere cambiar eso. Lo que puedo decir es que los tenistas no estamos suficientemente unidos”, ha señalado el serbio.

Sus palabras se producen en el marco de Masters 1.000 de Sanghái, en el que Alcaraz no participa para descansar. Djokovic fue más allá y atacó indirectamente a Alcaraz.

"Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y esfuerzo necesario"

"Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y esfuerzo necesario para cambiar las cosas. Se necesita que los mejores del mundo se pongan manos a la obra, entiendan bien cómo funciona todo y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa. Lo sé por experiencia propia”, sentenció el serbio.

Unas palabras que han dejado entrever el duelo imparable entre Novak y Carlos, quien cargó contra el calendario. “Es muy ajustado. Tienen que hacer algo con él. Creo que hay demasiados torneos obligatorios y demasiados seguidos, pusieron reglas que nos obligan a jugar torneos Masters 1000, Masters 500… Pero hay demasiadas reglas que a nosotros, como tenistas, no se nos permite elegir si jugar o no”, dijo el murciano.

Después amplió su denuncia. “Siendo sincero, tengo que considerar en el futuro si tengo que saltarme algunos torneos obligatorios solo para mantener mi condición física y mi buena forma”, señaló.

Va más allá de la condición física. Creo que mentalmente también es muy exigente, jugar tantos torneos obligatorios seguidos o jugar tantos torneos sin tener días para descansar mentalmente. Consideraré saltarme algunos torneos obligatorios por mi propio bien”, zanjó.