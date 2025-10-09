El 80% de este camino lo realizó en bicicleta pero el 60% del tiempo fue a pie

La esquiadora olímpica Ana Alonso, atropellada por un todoterreno mientras entrenaba en bicicleta en Granada

Compartir







El reto ‘States of Elevation’ del montañista Kilian Jornet ha dejado a muchos sin palabras. Y no es para menos. A lo largo de 31 días, conquistó el oeste americano: 72 montañas con una altitud superior a los 4.267 metros -llamadas ‘fourteeners’- con 500 horas en movimiento. Recorrió los Estados de Colorado, Arizona, Nevada, California, Oregón y Washington.

El 80% de este camino lo realizó en bicicleta pero el 60% del tiempo fue a pie. Con cinco horas de sueño diarias de media, Jornet pasó 18 noches en la montaña. La mitad de esos días tuvo compañía: algunos deportistas le acompañaron corriendo y pedaleando en ciertas partes del recorrido, según 'El País'.

Jornet, un montañista acostumbrado al riesgo

Cuatro osos, tres alces, varias cabras montesas, coyotes y águilas calvas. Son algunos de los animales que Kilian Jornet vio con sus propios ojos tras su paso por varios parques nacionales de Estados Unidos. Para él, esta hazaña no es la más peligrosa. El montañista escaló los 82 cuatromiles de los Alpes en 19 días.

“En los Alpes, la parte mental relacionada con los peligros fue más evidente, estabas más expuesto, pero aquí ha sido más relajado en ese aspecto”, confiesa el catalán. Jornet defiende que, sin duda, el cuerpo es capaz de adaptarse a todo. “Avanzo sin hacer demasiadas preguntas: quiero ir allí y me muevo adaptándome a lo que me voy encontrando”, asegura en el medio 'Marca'.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Para él, realizar estos retos le producen satisfacción y orgullo. El montañés valora las experiencias, las batallas, los animales y el brillo de la naturaleza. Porque el ritmo que pide la actualidad es todo lo contrario a lo que él busca en las alturas. “Necesito tiempo, poder reposar y por eso escribo libros”, reconoce.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿De qué se alimentó el catalán durante su aventura?

La mitad de los 72 fourteeners los realizó en solitario pero la otra mirad la llevó a cabo en compañía entre los que destaca Matt Cornell, un admirado alpinista. Pero, ¿de qué se alimentó el catalán durante su aventura? Jornet gastó 9.000 kilocalorías por día pero su peso se mantuvo estable en los 55 kilos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Pese a que durante los primeros días sufrió deshidratación por la alta radiación ultravioleta, consiguió equilibrar su peso con un plan de comidas basado en un yogur con frutas del bosque para desayunar junto a un sobre de probióticos; arroz, patatas y verduras para comer y, mientras estaba en movimiento, bocadillos o productos Maurten. Eso sí, dejando los jueves para un plato que resume a la perfección la tradición española: la paella.

Encuentros con la Policía y cimas sin alcanzar por ser propiedad privada

Jornet tuvo algún que otro encuentro con la Policía pero sin ningún tipo de susto. Las autoridades le pararon tras sufrir tres pinchazos en su furgoneta, de las cuales, en dos de ellas tuvo que ser remolcada. Pero aclara que alguna que no ha podido llegar a alguna que otra zona por ciertas limitaciones.

El montañista no ha podido alcanzar, por poco, la cima del Monte Culebra porque estaba señalizada como propiedad privada. “La administración Trump pretende vender muchas zonas públicas para privatizarlas y extraer rédito económico”, lamenta. Pero, sin duda, Jornet vuelve a dejar claro que no hay ningún reto en las montañas que no sea capaz de superar.