El futbolista brasileño Marcão, defensa del Sevilla FC, ha confirmado que su esposa, Pan Teixeira, ha superado un cáncer de mama

El futbolista brasileño Marcão, defensa central del Sevilla FC, vive uno de los mejores momentos de su vida tras atravesar una etapa muy complicada. Además de haber conseguido un alto rendimiento con el equipo hispalense, este pasado miércoles ha podido confirmar la noticia que más esperaba: su esposa, Pan Teixeira, acaba de superar un duro cáncer de mama contra el que luchaba desde hace tiempo.

La madre de sus tres hijos luchaba contra la enfermedad con mucha entereza y en la más estricta intimidad, pero esta semana ha podido abandonar la planta de oncología del hospital tras haber completado el tratamiento de quimioterapia. La familia ha pasado por un momento muy emotivo tras recibir la gran noticia.

El Sevilla FC quiso confirmar la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen de Pan Teixeira tocando la clásica campana de oncología que tocan los enfermos de cáncer una vez pueden salir totalmente reestablecidos. Una foto que difundió también la propia esposa del futbolista de 29 años. Marcão agradeció el gesto de su club, como también hizo saber en redes sociales: "Siempre permanecerá en nuestros recuerdos".

La alegría de Marcão tras la recuperación de Pan Teixeira

Marcão ha afrontado momentos muy difíciles. De hecho, el año pasado se tuvo que perder alguna convocatoria para atender la situación médica de su esposa. No obstante, muchos pensaban en lesiones y destacaban su bajo rendimiento, cuando en realidad estaba atravesando un calvario en su hogar, aunque siempre contó con el apoyo del equipo técnico del Sevilla FC y de todos sus compañeros. Ahora, tras recibir la gran noticia de la recuperación, ha querido compartir su alegría con sus seguidores.

"8 de octubre es una fecha que siempre será especial en mi vida. En 2025, marcó el día de la última sesión de quimioterapia de mi compañera de vida y también el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Hace tres años debutaba con la camiseta del Sevilla FC y comenzaba una nueva etapa en mi carrera. El 'Nunca Te Rindas' se convirtió en un mantra. Seguimos siempre juntos, Pan Teixeira. Te amo. Agradecido a Dios por toda la gloria. Siempre", escribió el futbolista en otro mensaje en Instagram.

Pamela Teixeira, conocida como Pan, quien es influencer (cuenta con más de 115.000 seguidores en Instagram), había informado sobre algunos avances durante el proceso. No obstante, la noticia de haber terminado la quimioterapia la ha querido celebrar por todo lo alto.

"Hoy fue mi última quimio. Qué viaje... lleno de retos, miedos, pero también de fe, amor y fuerza. Fueron días que me enseñaron el verdadero valor de la vida, el poder de la esperanza, y lo mucho más fuerte que soy de lo que imaginaba. Hoy no es sólo el final de un tratamiento, es el comienzo de una nueva etapa, llena de luz, salud y gratitud. Me gustaría dar las gracias a todos los que han estado conmigo durante este viaje. Cada oración fue un gesto amoroso que me dio la fuerza para continuar. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Esta victoria no es solo mía, es nuestra. De todos los que han caminado a mi lado en amor, esperanza y fe", escribió en un emotivo mensaje este pasado miércoles.

Atrás quedan momentos verdaderamente complicados, como la situación que vivieron el pasado mes de junio, cuando el futbolista apareció en un vídeo, junto a una de sus hijas, rapándole la cabeza a su esposa. Incluso en ese escenario, ambos sacaron una sonrisa y mostraron una enorme complicidad. Ahora, Pan Teixeira recibe el calor y el cariño de toda su gente -familiares, amigos y amigas-.

Mientras, Marcão ha visto cómo su entrenador, Matias Almeyda, realizaba un discurso en privado con toda la plantilla del Sevilla FC en el que destacó la ejemplaridad del defensor y su pareja ante la adversidad. Este jueves, el club hispalense ha invitado a Pan a las instalaciones. Juntos, han podido salir adelante. Y ahora disfrutan de pequeños detalles, con animarse a bailar, tal y como constató el futbolista de Londrina.