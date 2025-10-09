Gonzalo Barquilla 09 OCT 2025 - 15:56h.

Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca Juniors, murió este miércoles a los 69 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer

Miguel Ángel Russo, el actual entrenador del Club Atlético Boca Juniors, murió este pasado miércoles a los 69 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer. El técnico argentino había dejado termporalmente su cargo en el club 'xeneize' el 21 de septiembre debido a las complicaciones que arrastraba por la enfermedad. Hablamos de un ídolo del fútbol sudamericano que dejó huella en numerosos clubes y aficionados.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", escribió el cuadro 'xeneize' este pasado 8 de octubre.

Russo brilló en el deporte con una destacada trayectoria. Como jugador, se desempeñó como mediocampista y desarrolló toda su carrera en Estudiantes de La Plata, donde fue parte del equipo que obtuvo el Campeonato Metropolitano de 1982. Tras su retirada, inició una extensa carrera como entrenador, dirigiendo a numerosos clubes de Argentina y del exterior, entre ellos Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Rosario Central, San Lorenzo, Millonarios de Colombia y el Salamanca CF UDS en España.

La bonita historia de Miguel Ángel Russo con un aficionado que venció al cáncer

Con Boca Juniors ganó la Copa Libertadores 2007, con Millonarios la Liga Colombiana en 2017 y con Rosario Central la Copa Argentina en 2018. Siempre fue reconocido por su estilo táctico, su capacidad para reconstruir equipos y su liderazgo sereno. Pero, sobre todo, será recordado por su respeto y empatía hacia los demás. De hecho, tras su fallecimiento, muchos han recordado una bonita historia que protagonizó hace unos años.

En diciembre de 2023, tras salir campeón con Rosario Central, Russo visitó un programa de radio y conoció a un hincha que luchaba contra un cáncer, Elvio Oliva. El aficionado había terminado su primera sesión de quimioterapia y, con la voz quebrada, le envió un mensaje a su ídolo: "Gracias, me puedo ir tranquilo porque somos felices". Meses después, el aficionado pudo vencer a la enfermedad y el técnico no dudó en ir a visitarle para darle la enhorabuena y pasar un buen momento juntos. Todo esto, después de que Russo fuera diagnosticado con cáncer de próstata con ramificaciones en la vejiga en 2017 (el cual superó en una primera etapa y por el que fue operado dos veces, antes de sufrir una infección y otras complicaciones).

Conmoción entre los aficionados de Boca Juniors

Russo deja un gran vacío en numerosos equipos, como Rosario Central, pero también en la entidad en la que trabajaba actualmente, Boca Juniors, donde vivió tres etapas como técnico y conquistó diversos títulos. Su sustituto en el banquillo desde septiembre, Claudio Úbeda, le había dedicado el triunfo del pasado fin de semana frente a Newell's Old Boys por 5-0 en el Torneo Clausura de Argentina.

Su muerte ha causado una enorme consternación entre los aficionados. Por ello, el club 'xeneize' ha comunicado este jueves que abrirá las puertas del Hall Central de Brandsen 805 para despedir a su exentrenador en un velatorio tanto este jueves como el viernes.