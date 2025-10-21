Estará en la convocatoria de 22 jugadores para disputar el Torneo de la Copa de Federaciones en Turquía

Cristiano Ronald Jr. ha sido convocado por primera vez con la selección Sub-16 de Portugal. El anuncio se ha conocido este martes y pondrá al conocido hijo de ‘CR7’ en las filas del seleccionador para el Torneo de la Copa de Federaciones en Turquía.

A sus 15 años, Cristiano Ronald Jr. estará en la convocatoria de 22 jugadores para disputar la citada competición, en la que el conjunto portugués se tendrá que medir a las selecciones de Turquía, Gales e Inglaterra entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre.

El hijo de Cristiano Ronaldo, progresando en la selección de Portugal

Cumpliendo poco sus metas, la convocatoria del hijo de Cristiano Ronaldo se produce después de que en el pasado mes de mayo ya fuese convocado con la selección Sub-15 de Portugal. Ahora, continúa progresando en las categorías inferiores del combinado luso.

Siempre en el foco ante la repercusión y la responsabilidad de tener ante él la sombra del mayor goleador de la historia del fútbol, –su padre, Cristiano Ronaldo–, se desempeña al igual que él en el Al-Nassr saudí, donde milita en las filas de las categorías inferiores desde diciembre de 2022.

Cristiano Ronald Jr., en su trayectoria, también ha pasado por las categorías inferiores de la Juventus y el Manchester United, siguiendo siempre los pasos de su padre.

Ahora, el joven, que se desempeña como extremo, a imagen y semejanza del astro luso, sigue perseverando para emular los inicios en la carrera de su padre, que debutó con la Sub-15 en 2001 y que ha sido ya nada más y nada menos que internacional 223 veces con la absoluta marcando 143 goles; registros con los que también ha pulverizado récords a nivel de selección.

Cristiano Ronald Jr. y sus próximos partidos con la Sub-16 de Portugal

Nacido en California, Cristiano Ronaldo Jr. no tuvo dudas en abrazar el Escudo de Armas de Portugal, como su progenitor, habiendo disputado ya cuatro partidos con la Sub-15. En el llamado Torneo de Desarrollo, que tuvo lugar en Croacia, llegó a anotar dos tantos en la final contra los anfitriones, teniendo así un papel clave para conquistar el torneo.

Ahora, en su nuevo horizonte con el combinado nacional, 'Cristianinho', como también le apodan, tendrá por delante a Turquía, el 30 de octubre, Gales, el 1 de noviembre, e Inglaterra, el 4 de noviembre.